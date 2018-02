Inter, Icardi va ko e slitta anche il rinnovo - Twitter Inter

Tira una brutta aria alla Pinetina. Il mercato invernale non ha portato i rinforzi richiesti da Spalletti - Rafinha è fuori da troppo tempo e rischia di essere solamente di passaggio e Lisandro fa solo numero nella rosa -, i risultati stentano ad arrivare e negli ultimi giorni è scoppiato anche il caso Icardi. Insomma, Gennaio non è stato un bel mese per l'Inter.

L'attaccante argentino ha spaventato i tifosi interisti con un post d'addio apparso su Instagram che ha ovviamente gettato tutti nel panico. Paura ancor più acuite dopo le parole di Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, che dava ormai per fatto il suo passaggio al Real Madrid per 106 milioni di euro, poi rivelatisi false, almeno per ora. Per fortuna dell'Inter e dei suoi supporters, il post del proprio capitano, era riferito alla sua situazione coniugale, sempre più prossima alla fine ed all'allontanamento da Wanda Nara. Questo, però, non può far stare tranquilli i dirigenti nerazzurri perché la moglie di Icardi è attualmente anche il suo procuratore e quindi le trattative per il rinnovo dell'attaccante classe 1993 stentano a decollare. Ausilio sta provando a negoziare il rinnovo ritoccando od eliminando del tutto la clausola rescissoria di 110 milioni di euro, che a fronte degli ultimi sviluppi non lasciano certo tranquilli gli uomini all'ombra del Duomo.

Oltre alle questione extra campo, però, Icardi ha problemi anche dentro il rettangolo verde. E' notizia di ieri pomeriggio, infatti, che l'attaccante ha dovuto sospendere il proprio allenamento a causa di un fastidio muscolare. Gli esami strumentali hanno accertato che si tratta di un'elongazione agli adduttori della coscia destra e la sua presenza per la sfida contro il Crotone è in dubbio. Il Corriere dello Sport sostiene che comunque Spalletti proverà il tutto per tutto per averlo a disposizione, ma in caso non ci riuscisse sarà Eder a prenderne il posto.