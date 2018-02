Inter - Senza Icardi, con un solo risultato - Inter Twitter

Mercato chiuso, palla al campo. Spalletti riparte con un identico numero di effettivi - out Joao Mario e Nagatomo, in Lisandro Lopez e Rafinha - ma con qualche certezza in meno. In un periodo di evidente flessione - nel turno in archivio modesto pari con la Spal - occorre ancorarsi alle note liete, in primis la classifica. L'Inter è al momento quarta, in linea con gli obiettivi di stagione. Lotta a tre, con Lazio e Roma, per sigillare il ritorno in Champions. La vittoria manca da tempo, necessaria, anche in emergenza, un'inversione di rotta. A San Siro sbarca il Crotone, rinvigorito da un nerazzurro doc, Walter Zenga. Partita difficile, undici ospite in attesa di aperture, Inter chiamata a costruire - tallone d'Achille da tempo, poche idee e prevedibili.

La formazione è pressoché definita, un'assenza pesante. Senza Icardi, il terminale ultimo, la compagine di casa si presenta spuntata. Chance importante per Eder, bistrattato da molti ma oggi unica risorsa insieme a Pinamonti, accostato al Sassuolo nelle ultime ore di mercato. Corsa, fisicità, garra, certo non l'istinto fenomenale di Icardi. Eder si muove da unico riferimento, con tre uomini sulla trequarti. Ballottaggio in corso, a rischio esclusione Brozovic, altro possibile partente ed ora giocatore da recuperare nella scacchiera nerazzurra. Borja alto e di conseguenza Gagliardini basso. Bacchettato, deve mutare registro, mostrare personalità. Vecino rifinisce il pacchetto in mediana. In caso invece di ingresso di Brozovic, consueto cambio di posizione per Borja - regista davanti alla difesa.

Un interrogativo anche in corsia, Candreva deve respingere l'assalto di Rafinha. Entusiasmo e voglia di stupire, può essere il punto di rottura. Spalletti riflette, vista la scadente condizione dell'ex Lazio. Perisic occupa la fascia di sinistra, i laterali bassi sono Cancelo e D'Ambrosio. Possibile inversione, con D'Ambrosio sull'out mancino. Miranda e Skriniar oscurano infine Handanovic.