Inter - Crotone in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Eder! (1-0)

28' - Eder sprinta verso la porta, svernicia Mandragora che lo strattona lo butta giù. Opta per il giallo Orsato.

27' - Brozovic commette fallo nella metà campo avversaria, punizione per gli ospiti.

24' - EDEEEEEER! VANTAGGIO INTEEER! Angolo di Brozovic, il 23 stacca di testa e - con l'aiuto di Mandragora - beffa Cordaz. 1-0.

22' - Perde una palla sanguinosa Brozovic; Trotta si invola verso la porta ma trova la difesa a rimpallare il suo destro.

20' - Pressing organizzato e deciso del Crotone, che prende alto l'Inter.

18' - Frangente di match giocato prevalentemente a centrocampo.

15' - VECINO! Riceve l'uruguaiano tra le linee; tracciante insidioso che termina alto.

14' - TROTTA! Cross tagliato di Ricci, Trotta controlla e gira verso la porta; palla alta.

10' - Brozovic ostacola Mandragora a centrocampo, punizione Crotone.

8' - Sventagliata di Brozovic per Candreva, controllo elegante ed appoggio per Vecino che - invece di calciare - cerca Eder in mezzo, sbagliando il dosaggio del cross.

5' - Ottimo spunto di Eder, riceve Vecino che sbaglia il suggerimento e vanifica la possibilità di contropiede.

3' - Ribaltamento veloce dell'Inter; Eder premia la corsa di Vecino, appoggio per Candreva che prende il fondo e crossa, una deviazione spedisce la sfera in corner.

1' - Partiti.

Minuto di silenzio per la morte di Azeglio Vicini, allenatore dell'Italia ai mondiali del 1990.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Squadre in campo, grande risposta - come al solito - dei tifosi nerazzurri.

Zenga cambia solo davanti, rispetto alle previsioni della vigilia. Fuori Stoian, dentro Nalini.

Nell'Inter, sorpresa Dalbert. Il brasiliano rileva Cancelo e presidierà la corsia mancina, con conseguente spostamento di D'Ambrosio a destra. Non sarà della gara nemmeno Gagliardini; Borja Valero affiancherà Vecino con Brozovic a ridosso di Eder.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

4-3-3 per Zenga. Cordaz a porta, Capuano e Ceccherini a sua protezione con Martella e Faraoni terzini. Mandragora in cabina di regia, Benali e Barberis a sua protezione. Davanti, Ricci e Stoian a supporto di Trotta.

Il Crotone continua a lavorare intensamente per l’obiettivo primario: salvezza. I rossoblu avevano iniziato la stagione sotto la guida di Nicola, poi dimessosi dopo la gara contro l’Udinese per screzi con il presidente e la dirigenza tutta. Al suo posto, Zenga. L’ex portiere nerazzurro ha uno score di 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. I 19 punti in campionato garantiscono il 17° posto, appena fuori la zona calda. Oggi a San Siro c’è l’Inter, sfida difficile ma non impossibile.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valerio dietro Eder con Perisic e Candreva ali.

L’Inter fatica, racimola poco o nulla, e cerca riscatto. Il colpo di testa di Paloschi allo scadere ha acuito i problemi della truppa di Spalletti, che non riesce più a segnare con continuità ed a serrare le fila difensive, come succedeva in precedenza. La vittoria manca dal 3 Dicembre - travolgente 5-0 con il Chievo - mentre il 16 Dicembre - sconfitta 3-1 contro l’Udinese - è arrivato il primo stop in campionato, coinciso con la debacle preoccupante a cui tuttora non si è posto fine. Tre sconfitte e 4 pareggi in tutte le competizioni, ed un 4° posto a repentaglio. Il mercato non ha portato i colpi sperati, ed Icardi è ai box. Serve una prova di forza.

Sono 3 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. L’Inter comanda con 2 vittorie, l’Udinese ne annovera 1 mentre non si sono registrati pareggi. L’ultimo head to head risale al Settembre del 2017, 4^ giornata di campionato. Match astruso in quel di Crotone, con i ragazzi di Nicola che tarpano le ali ai nerazzurri, che faticano a trovare la via del gol. Ci pensa Skriniar a sbloccare la contesa, Perisic fa 0-2 al 90°.

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Marrazzo e Bottegoni, quarto uomo Giua. VAR (Video Assistant Referee) Abbastista, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Vuoto.