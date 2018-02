Serie A: il Crotone alimenta la crisi Inter, è 1-1 a San Siro

Non sembra esserci fine alla crisi che ha colpito l'Inter dalla partita in Coppa Italia contro il Pordenone. Un altro pareggio per i nerazzurri, contro il Crotone stavolta. Vanno in vantaggio gli uomini di Spalletti con il gol da Eder, oggi titolare per via dell'assenza di Icardi, su un angolo battuto da Brozovic. Poi cala del tutto l'intesità dei padroni di casa e il Crotone fa suo il campo, pareggiando e spingendo per trovare il sorpasso. Si fermano i calabresi solo quando non ci sono più energie, lasciando l'iniziativa all'Inter e provando a colpire in ripartenza, quasi riuscendoci con Trotta. Dall'altro lato invece Perisic spreca almeno due occasioni da gol. Ottimo l'impatto di Rafinha, ma anche di Karamoh, i quali da subentrati provano a dare freschezza ed imprevidibilità alla manovra. La partita finisce comunque in pareggio. Il mercato di Gennaio pretendeva sicuramente di più da parte di Suning, Ausilio e Sabatini, ma Spalletti dovrà lavorare soprattutto sul fattore mentale, perchè la qualità c'è, sembra essere invece assente la voglia di fare. Piange Zenga a fine partita, forse per aver inferto un duro colpo alla propria squadra del cuore, sicuramente per la prestazione fantastica dei suoi, che guadagnano un punto fondamentale in ottica salvezza, allontanando sempre di più il terzultimo posto.

Vecino e Nalini | TWITTER @inter

PRIMO TEMPO

La prima occasione della gara arriva al quarto d'ora grazie ad un giro palla prolungato dell'Inter, che libera al tiro Vecino, bravo ad aggirare la mediana del Crotone. Il collo destro dell'ex Fiorentina termina di poco alto oltre la traversa. L'Inter la sblocca al 24esimo su calcio d'angolo: cross a rientrare velenoso di Brozovic e stacco di Eder che batte Cordaz mettendola sotto la traversa, grazie anche ad una deviazione di Faraoni. Ancora un'occasione per l'Inter: giocata di Brozovic che stoppa di spalle e si gira sul suo marcatore allargando subito verso Candreva, che mette in mezzo per Eder che riesce a deviare verso la porta, Cordaz c'è e la blocca.

Il primo tempo non dà altre emozioni, all'Inter basta il minimo per essere in vantaggio, ma i nerazzurri ancora non convincono.

L'esultanza di Eder dopo il gol | TWITTER @inter

SECONDO TEMPO

Il primo vero sussulto del secondo tempo è il pareggio del Crotone al minuto 60: Trotta lavora perfettamente una palla in area di rigore, girandosi su un troppo morbido Miranda e liberando al tiro Barberis che con il destro trafigge Handanovic, impotente nell'occasione. Il Crotone sull'onda dell'entusiasmo schiaccia l'Inter e rischia di raddoppiare più di una volta. Poi però al 69esimo ghiottissima occasione per tornare in vantaggio per l'Inter, con D'Ambrosio che scarica benissimo per Perisic, che però quasi a botta sicura scaraventa la palla altissima. Occasionissima anche per i calabresi al minuto 77: errore in impostazione dell'Inter, Trotta viene lanciato immediatamente in campo aperto, arriva fino al limite e prova il diagonale mancino sfiorando il palo. Ancora un'occasione gol per Perisic, che anche stavolta però non trova il tocco giusto e allarga troppo il piattone facendo finire la palla sull'esterno della rete.

Dopo quasi cinque minuti di recupero termina la partita, il Crotone strappa un punto a San Siro, l'Inter ne perde altri due per la corsa Champions.