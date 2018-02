Inter fra campo e mercato: è fatta per Lautaro Martinez, Rafinha titolare col Bologna?

Rafinha Alcantara in azione contro la SPAL. | Twitter Inter

Proseguono le operazioni in casa Inter, con qualche difficoltà di troppo in campo, ma anche al di fuori di esso, dove c'è già una dirigenza pronta a lavorare per la costruzione della rosa della prossima stagione, la quale sembra destinata a riportare i nerazzurri nell'ambito della triplice competizione stagionale e dunque li obbligherà a fare delle migliorie, sia per ciò che riguarda i titolari sia per l'aggiunta di nuovi elementi che possano ampliare le scelte a disposizione di Luciano Spalletti.

Va in tal senso, perlomeno nell'immediato, l'acquisto che sta venendo definito in queste ore, che porterà a Milano a partire dal prossimo giugno il giovane Lautaro Martìnez, classe 1997, di ruolo centravanti e che sarà alla prima esperienza europea. Il presidente del Racing Club, la squadra per cui attualmente l'argentino gioca, ha infatti rilasciato un'intervista che non lascia margini di lettura ai microfoni di Fox Sports: "Il ragazzo ha espresso il desiderio di giocare all'Inter", con cui ha già un accordo per un quinquennale. Victor Blanco ha poi anche parlato di operazione totale da circa 33 milioni di dollari, poco meno di 28 milioni di euro dunque; di questa cifra c'è da definire quale sia la parte fissa e quale quella invece di bonus raggiungibili solo dopo la realizzazione di alcune condizioni. Sembra dunque che il ragazzo sia pronto per il salto in Serie A.

Ed a proposito di campionato, i milanesi scenderanno in campo domenica prossima, a partire dalle ore 15, contro il Bologna, con l'obbligo di vincere. Vi abbiamo già detto ieri di come, nelle intenzioni di Spalletti, al momento non ci sia un cambio tattico; forse però la svolta sulla trequarti l'allenatore toscano la darà con l'inserimento di un nuovo elemento. Ci riferiamo a Rafinha Alcantara, giocatore reduce da diversi problemi fisici ed arrivato a titolo temporaneo in Italia per riprendersi al top. Sembra che il momento del brasiliano sia arrivato: la sua condizione fisica migliora e adesso la possibilità di vederlo titolare, già contro i rossoblù, è concreta; al limite, partirà dalla panchina per poi subentrare. In ogni caso, il nuovo trequartista troverà spazio in campo.