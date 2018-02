Inter - Spalletti non recupera Icardi: i convocati e le ultime per il Bologna - Inter Twitter

Icardi ci ha provato in tutti i modi ma non ce l'ha fatta: l'attaccante e capitano dei nerazzurri non ha recuperato del tutto dall'infortunio agli adduttori e allora Spalletti non lo inserisce nella lista dei 21 che domani saranno a disposizione del tecnico di Certaldo per il match contro il Bologna. L'argentino salta quindi la seconda partita di seguito, dopo quella contro il Crotone finita per 1-1: in quel caso andò in campo Eder, ed è probabile un suo impiego anche domani dal 1'. Ma le statistiche non fanno spaventare i tifosi nerazzurri, nonostante il periodo difficile della squadra: nelle ultime 5 partite in cui Icardi non è stato schierato, l'Inter ha vinto 4 volte, pareggiando una sola volta, appunto, contro il Crotone. Obiettivo 100° gol rinviato per Icardi, che dovrebbe tornare per la trasferta di Genova contro il Genoa di Sabato, salvo impreviste ricadute.

Senza Icardi vedremo se Spalletti deciderà di cambiare lo schieramento tattico o se continuerà a puntare sul 4-2-3-1: davanti ad Handanovic dovrebbe tornare in fascia Cancelo, con D'Ambrosio dalla parte opposta e la coppia di centrali titolare formata da Skriniar e Miranda. In mediana out ancora Gagliardini, con Vecino e Borja Valero davanti alla difesa, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci ancora Brozovic: il croato è in vantaggio per una maglia da titolare su Rafinha, che al momento ha solo 45' minuti nelle gambe e potrebbe subentrare a gara in corso proprio al croato. Ad un altro croato, Perisic, viene data un'altra chance dall'inizio, con Candreva confermato a destra. Davanti ci sarà quindi, obbligatoriamente, Eder che contro il Crotone ha trovato il gol del momentaneo vantaggio.

Questo l'elenco completo dei 21 convocati di Spalletti.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Lisandro, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Rafinha, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.