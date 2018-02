Serie A: Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

Google Plus

Inter

Luciano Spalletti cambia qualcosa per tornare al successo. Contro il Bologna, il tecnico dell'Inter lascia infatti in panca Antonio Candreva, affidandosi al giovane Karamoh sull'out destro. Davanti ad Handanovic, confermati i centrali Skriniar e Miranda, affiancati dai terzini D'Ambrosio e Joao Cancelo. Nella zona mediana del campo, invece, Vecino e Borja Valero, mentre sono Brozovic e Perisic i trequartisti a sostegno dell'ex Caen. In avanti, infine, spazio ed Eder.

Un ugualmente offensivo 4-3-3, invece, per il Bologna, con Donadoni che sceglie Orsolini e Di Francesco ai lati di Palacio. Solo panchina, dunque, per Mattia Destro. Poche sorprese negli altri ruoli, dove Gonzalez e De Maio proteggono Mirante assieme ai terzini Mbaye e Masina. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Pulgar, con Dzemaili e Poli ai lati.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-BOLOGNA:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Cancelo; Borja Valero, Vecino; Karamoh, Brozovic, Perisic; Eder.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Dzemaili, Pulgar, Poli; Orsolini, Palacio, Di Francesco.