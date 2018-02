Sollievo Spalletti: "Rischiavamo di non trovare una scappatoia"

inter.it

L'Inter torna a vincere in casa contro il Bologna e ritrova un successo importante sotto tutti i punti di vista. Terzo posto in classifica e soprattutto la possibilità di potersi sbloccare dal punto di vista mentale dopo un periodo sicuramente complicato. Nel post partita Luciano Spalletti ammette i rischi che si sarebbero corsi in casa nerazzurra in caso di mancato successo contro la squadra di Donadoni.

Queste le riflessioni dell'allenatore dell'Inter a Sky Sport: "Si rischiava veramente di non riuscire a trovare la scappatoia, invece gli sportivi hanno continuato a seguirci e hanno capito la difficoltà che c'è a mantenere una squadra in alta classifica. Oggi abbiamo giocato una grande partita, abbiamo creato molte aspettative nel girone d'andata e qualche difficoltà l'abbiamo avuta. La squadra ha perso solo due volte in tutto il campionato, c'è stato un momento di appannamento però non abbiamo mai perso la testa e la squadra non ha mai concesso tante occasioni agli avversari. Oggi abbiamo perso qualche pallone però abbiamo creato quello che dovevamo, i risultati ci hanno costretto a giocare con un pò di tensione. Ora dopo questa vittoria è un grande balzo in avanti.

Con Karamoh avevamo uno che ti può dare l'impennata, però poi sulla partita l'abbiamo fatta bene specie nel secondo tempo ed in alcuni momenti subiamo qualche sbalzo anche d'umore. Dal punto di vista caratteriale a volte non siamo così forte come il livello della classifica che abbiamo, noi siamo quello che facciamo. Rafinha? Non ha tutta la partita, in un contesto del genere fino a questo momento è stato fatto il massimo. Noi abbiamo bisogno di mettere qualcuno che abbia caratteristiche diverse, ci eravamo un pò appiattiti. Karamoh ha la qualità dello strappo e dell'uno contro uno, attraverso le componenti delle sua qualità ha bisogno di recuperare".