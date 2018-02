Inter, l'agente di Rafinha: "Lotta per diventare un titolare"

Google Plus

Fonte: Inter profilo ufficiale Twitter

Rafinha, l'acquisto invernale più importante dell'Inter, si è subito ambientato alla grande in quel di Milano. Subentrato due volte nelle ultime due gare di campionato del 'Biscione', si è ben disimpegnato sul rettangono di gioco, con i suoi nuovi compagni che lo hanno fatto sentire subito a casa. Ha dimostrato di avere gamba, buona qualità ed una personalità forte, infatti non ha patito l'approccio con la nuova realtà e con la maestosità del Meazza.

Prosegue bene l'inserimento del brasiliano, ciò è testimoniato anche dalle parole di Mazinho, padre e procuratore del giocatore, il quale al portale d'informazione Globoesporte ha sottolineato: "Sta cercando a poco a poco di trovare spazio in questo gruppo per ottenere una maglia da titolare. Punta anche a ritrovare il ritmo di gioco e approfitta di tutti i minuti che gli vengono concessi. Si sta allenando bene, Spalletti è un grandissimo allenatore e lo tiene molto in considerazione. Rafa ha avuto pochissimo spazio nella prima partita, ma già alla seconda contro il Crotone ha giocato 25 minuti e ieri altri 35".

L'obiettivo del calciatore è quello di scalare le gerarchie e conquistare in pianta stabile un posto da titolare all'Inter: "Ci sono tanti campioni, Icardi, Perisic, Candreva, Borja Valero, non è facile scalzare giocatori di questo calibro, ma Rafa è giovane, ha ampi margini di miglioramento ma ha ottime basi e qualità già marcata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno dell'aiuto di tutti, anche il suo, e fino a questo momento si è ben comportato".