Inter, Icardi ancora in dubbio

La vittoria contro il Bologna ha interrotto una striscia negativa che durava, in campionato, da 8 partite. L'Inter vede la luce, tenta di scacciare via i fantasmi del passato e del presente, ma al contempo avverte l'insicurezza dei propri tifosi. Il plateale applauso di Brozovic testimonia la non completa convinzione nei propri mezzi, annessa al mancato supporto del pubblico casalingo. La spinta dei supporters non può mancare alla realtà nerazzurra, desiderosa di raggiungere il piazzamento Champions. L'entusiasmo va riconquistato inizialmente nel gruppo, nel sentiero tracciato dagli uomini cardine, attraverso la guida del capitano. Il risentimento muscolare che ha colpito Maurito non dà tregua al centravanti sin dal match contro il Crotone, partita che ha spianato la strada allo scalpitante Eder. Per lui 2 gol in altrettante gare. Spalletti non può tuttavia prescindere dal bomber di Rosario. Il tecnico di Certaldo attende il miglior Rafinha da inserire alle spalle del suo numero 9, offrendo maggior imprevedibilità alla manovra interista.

Icardi ​necessita di ritrovare la giusta convinzione e le adeguate motivazioni, oltre ai dovuti assist. L'argentino, prima dell'infortunio, aveva totalizzato solamente 2 centri in 7 partite. L'ultima rete risale alla sfida del Franchi, datata 5 gennaio. L'Inter avrà bisogno anche del suo impiego nella delicata trasferta di Genova. La squadra di Ballardini, reduce dal successo esterno di Verona contro il Chievo, ha ritrovato con il tecnico la grinta necessaria per raggiungere anzitempo la salvezza. Basti pensare che alle 12 gare sotto la guida del ravennate, corrispondono 21 dei 27 punti totali conquistati dal Genoa.

Le dichiarazioni del responsabile del settore medico dell'Inter, Piero Volpi inquadrano gli infortuni di Icardi e Perisic​: "Hanno fatto un allenamento differenziato, stanno meglio e ogni valutazione è rimandata al pre-partita. Giocheranno a Genova? E' difficile, sono contento perché stanno meglio. Sono due problemi diversi, ma si stanno impegnando per cercare di esserci. A disposizione almeno per settimana prossima? Penso proprio di sì".

Volpi informa inoltre sulle condizioni di Miranda: "Ha avuto un elongazione all’adduttore, simile a Icardi. Questa settimana farà fisioterapia, vediamo di metterlo nelle condizioni di completare il recupero per Benevento. Vedremo giorno dopo giorno. Prudenza? Sì assolutamente sì, per questi giocatori la prima cosa è non correre rischi, l’obiettivo è di non rischiare per gli interessi del club e del giocatore. Sguardo al Mondiale? Sono giocatori professionali e professionisti, il primo obiettivo è di portare l’Inter più in alto possibile. Deciderà Spalletti? Assolutamente sì".