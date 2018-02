Genoa - Inter, i convocati di Spalletti - Facebook Inter

L'Inter di Spalletti deve dar seguito al successo di misura maturato con il Bologna. La trasferta in Liguria si presenta però carica di insidie, per il momento della compagine di casa, rigenerata dalla cura Ballardini, e per le assenze che inibiscono l'operato del tecnico di Certaldo, costretto a rendere conto ad alcune defezioni. Joao Miranda è fuori causa, come il brasiliano anche Icardi e Perisic. Problemi di inferiore entità, ma è chiara la volontà di evitare pericolose ricadute. Al centro della difesa, quindi, spazio a uno tra Ranocchia e Lisandro Lopez, subentrato nel confronto con il Bologna, mentre davanti, con Eder da prima punta, possibile conferma per Karamoh.

Scalpita, infine, Rafinha. Dopo il tagliando delle recenti settimane, insegue una maglia da titolare. Spalletti pensa a lui per accendere la trequarti, per aumentare la produzione offensiva della squadra. A rischiare la panchina è Brozovic, nonostante il rientro nei ranghi dopo il plateale applauso domenicale.

Questi i convocati