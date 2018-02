Genoa - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca al Luigi Ferraris, impianto da 36.600 mila posti situato a Genova.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia e D’Ambrosio. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valerio dietro Eder con Karamoh e Candreva ali.

Scatto di Karamoh, tocco per Rafinha che confeziona il passaggio di ritorno; numero, e sinistro che buca Mirante. Il gioiellino ex Caen regala la vittoria dopo 8 giornate in cui la compagine nerazzurra aveva racimolato 6 pareggi - di cui 5 consecutivi - e due pareggi. Una boccata di aria fresca, che proietta l’Inter nuovamente al 3^ posto grazie alla sconfitta della Lazio per mano del Napoli. Spalletti deve fare a meno di pedine importanti - Miranda, Perisic, ed Icardi - ma il match di stasera potrebbe essere l’occasione per vedere anche Rafinha, acquisto di Gennaio, all’opera dal primo minuto. A Genova per vincere, importante la continuità.

Fonte: Inter/ Facebook.

Ballardini opta per il 3-5-2. Perin in porta, Rossettini, Spolli e Zukanovic formano il tridente difensivo. Bertolacci faro di centrocampo, Rigoni ed Hijemark mezz’ali con Rosi e Laxalt esterni a tutto campo. Davanti, tandem Pandev - Galabinov.

La cura Ballardini funziona, ed anche bene. Il Genoa, con Juric, navigava in acque rosso sangue, ora i rossoblù veleggiano al 12° posto con 27 punti all'attivo. Dopo le due sconfitte contro Juventus ed Udinese - entrambe per 1-0 - sono arrivate due vittorie più contro una squadra di livello come la Lazio ed il ChievoVerona. Ora al Ferraris - che sarà allietato nel pre partita dalle canzoni immortali di Fabrizio De Andrè, nato il 18 Febbraio di 78 anni fa - arriva l'Inter, che ha ritrovato punti pesanti contro il Bologna. Ballardini ha potenziato l'arsenale difensivo, l'Inter non fa paura.

Fonte: Genoa CFC/ Facebook.

Sono 101 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. L’Inter comanda con 51 vittorie, il Genoa ne annovera 21 mentre sono 29 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Settembre del 2017, 4^ giornata di campionato. Match bloccato a San Siro, il Genoa regge l’urto e l’Inter non sfonda. Ci pensa l’inzuccata da corner di D’Ambrosio a sbrogliare la matassa, prima di un finale di match convulso che vede le espulsioni di Taarabt ed Omeonga.

Arbitra Michael Fabbri coadiuvato da Alassio e De Meo, quarto uomo Di Paolo. VAR (Video Assistant Referee) Giacomelli, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Marini.