Inter, i convocati: disco verde per Miranda, Perisic ed Icardi

Buone notizie per Luciano Spalletti in previsione della gara che domani la sua Inter giocherà contro il Benevento, fanalino di coda della Serie A. Icardi, Perisic e Miranda tutti convocati. L'attaccante argentino, che ha saltato le ultime tre gare, sarà a disposizione di Spalletti e resta da vedere se andrà in panchina o se giocherà dal primo minuto (più percorribile la prima opzione). Torna anche Perisic, out a Genova, lui invece sarà titolare. Sorpresa per Miranda che era out dal match contro il Bologna. Di fatto il tecnico di Certaldo avrà a disposizione tutta la rosa.

Questa la lista completa:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 89 Pissardo;

Difensori: 2 Lisandro Lopez, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Rafinha, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti.

Seppure Miranda faccia parte dei 22 convocati, difficilmente - se non impossibile - Spalletti lo rischierà dal 1'. La linea difesa sembra fatta, con Skriniar e Ranocchia baluardi centrali, Cancelo e D'Ambrosio motorini di fascia. Ancora panchina per Dalbert. Qualche dubbio a centrocampo, con Gagliardini che insidia la titolarità di Borja Valero. Vecino inamovibile schermo davanti alla difesa. Perisic ed Icardi, entrambi recuperati, con molta probabilità - come accennato qualche riga sopra - vivranno un pomeriggio diverso. Il croato titolare, il punteros argentino in panca, pronto a subentrare ad Eder. Scivola in panchina il francesino Karamoh, poichè ala destra giocherà Candreva.

Menzione per Rafinha, elogiato pubblicamente da Spalleti nei giorni scorsi. Il suo acquisto ha rappresentato il colpo più importante del mercato di riparazione dell'Inter e ora sta cercando di prendere per mano il club nerazzurro. 'Rischiamo' finalmente di vederlo in campo dall'inizio.