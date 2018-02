Inter - Benevento in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-0)

31' - Sponda di Tosca per il taglio di Sandro, ottimo Rancocchia in anticipo. Subisce anche un colpo il centrale.

28' - CODA! Guilherme va dall'11, sterzata su Skriniar e mancino; Handanovic a mano aperta.

25' - Palleggio del Benevento, bravo ad uscire con diligenza dal pressing nerazzurro.

22' - Contropiede più che interessante del Benevento, due contro uno terminato con un nulla di fatto. Bravo Ranocchia a tenere su Coda.

20' - Altro contatto Viola - Rafinha, sempre fallo sull'ex Barcellona.

17' - PERISIC! Cross arcuato e lungo di Perisic, stacca il 44 senza forza. Palla sul fondo.

16' - Rafinha prende il tempo a Viola, che lo atterra fallosamente.

14' - L'Inter non riesce a costruire gioco, fatica la squadra di Spalletti.

11' - Suggerimento in profondità di Rafinha per lo scatto di Candreva; palla leggermente in ritardo, offside.

9' - Taglio magistrale di Candreva, che beffa Tosca e si ritrova davanti alla porta; provvidenziale Letizia in ripiegamento, intervento che vale un gol.

8' - Scontro tra Guilherme e Gagliardini, tocco con la mano di quest'ultimo. Protesta il Benevento, fa proseguire Pairetto.

6' - Più Benevento che Inter; sugli scudi Guilherme, collante perfetto tra centrocampo ed attacco.

4' - Controlla al centro area Brignola, e calcia con il mancino. Pairetto ferma tutto per offside.

3' - Fase di studio del match, poche idee.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, San Siro risponde - come al solito - presente.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Inter vs Benevento, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Si gioca a San Siro, direzione affidata a Pairetto, fischio d'inizio alle 20.45.

LIVE Inter - Benevento

L'Inter approda al confronto odierno dopo la debacle di Genova. Sconfitta pesante quella di Marassi, nerazzurri al momento quinti, fuori quindi dalla zona Champions. Lazio e Roma restano nel mirino, ma occorre invertire la rotta perché il calendario si fa, dalla prossima settimana, piuttosto tortuoso.

Spalletti recupera Icardi e Perisic. Campo per il secondo, panchina per il primo, questo quanto traspare. Non si vuole ovviamente rischiare nulla con il 9, altra chance per Eder, con Candreva e il citato Perisic ad operare al largo.

Brozovic, decisivo all'andata, si riprende la trequarti, l'ex allenatore della Roma cerca la giusta chiave per ri-attivare una mediana in evidente difetto. Vecino - Valero, questa la cerniera centrale, bocciato, nuovamente, Gagliardini.

Miranda, recupero lampo, si candida per affiancare Skriniar. In alternativa, pronto Ranocchia. I terzini sono Cancelo e D'Ambrosio, Rafinha si scalda per la ripresa, ultimo tagliando prima di una possibile maglia da titolare nel derby.

Diretta Inter vs Benevento, live Serie A Tim

In casa Benevento, funziona la cura De Zerbi. La classifica resta deficitaria, difficile ipotizzare un ritorno con conseguente salvezza, ma la squadra gioca e si diverte. L'affermazione con il Crotone è testimonianza dell'assunto.

Anche in trasferta, anche contro un top club, il Benevento vuol dire la sua. Spazio quindi al 4-3-3, con Brignola e Parigini ai lati di Guilherme. Sandro regge l'urto nel mezzo, Djuricic e Cataldi le mezzali. Costa e Djimsiti ad oscurare Puggioni, i laterali bassi sono Letizia e Tosca.