Serie A, l'Inter vince in casa contro il Benevento: le parole degli allenatori

L'Inter ha vinto per 2-0 contro il Benevento nel secondo anticipo di questa 26esima giornata di Serie A. I difensori, ovvero Skriniar e Ranocchia, hanno salvato i neroazzurri da un'altra possibile figuraccia dopo il Genoa . I campani però recriminano contro Pairett per un rigore negato nella ripresa. Ora la squadra di Spalletti si è riportata in terza posizione aspettando Roma e Lazio

SPALLETTI "VITTORIA CON IL CUORE"

E' soddisfatto il tecnico dell'Inter: "Non siamo tranquilli, ma siamo sottoposti a un peso di responsabilità non indifferente. Certo, noi non stiamo reagendo bene alle difficoltà, non stiamo dimostrando personalità. Il calcio d’inizio con palla buttata in fallo laterale è significativo in tal senso. Sono comunque soddisfatto dai ragazzi, nonostante i problemi. Oggi non sono partiti bene, ma poi secondo me hanno fatto appello alle cose più importanti, pur sbagliando molto hanno giocato col cuore. “I ragazzi fanno quello che gli dico io, ma evidentemente se i risultati dal punto di vista del gioco sono questi sono io che chiedo le cose sbagliate. Speravo in una reazione più volitiva, ma va bene così per ora. Rafinha è eccezionale, è stato l’unico a giocare a centrocampo, Gagliardini e Vecino oggi si abbassavano troppo ed erano lenti".

DE ZERBI: " CHIEDIAMO RISPETTO"

Invece l'allenatore del Benevento ha chiesto rispetto: "Gli episodi arbitrali? Dispiace perché avrebbero potuto cambiare l’esito della gara. Le sviste a volte ti avvantaggiano e a volte ti penalizzano, in questo caso ci hanno penalizzato. Quando si va in questi stadi l’atteggiamento che si riceve è raramente equo, invece anche noi, che non piangiamo come altri, pretendiamo rispetto. Il Var è uno strumento che arricchisce tutti, ma evidentemente certi episodi non sono stati nemmeno visti. Detto questo, anche noi dobbiamo migliorare: commettiamo ancora degli errori, evidentemente non sono stato abbastanza intenso negli allenamenti".

[fonte: Sky Sport]