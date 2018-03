Inter, Cancelo si racconta: "Grato a Spalletti, vorrei qualificarmi in Champions"

Completato l'apprendistato, durato una manciata di mesi, ecco che Joao Cancelo si è preso l'Inter. Alla Gazzetta dello Sport, il laterale portoghese si è raccontato, parlando della sua esperienza in nerazzurro, lo stato di forma e gli obiettivi personali e di squadra: "Dopo qualche mese un pò così sono riuscito ad ambientarmi bene. Mi sto allenando alla grande, in spogliatoio c'è armonia. Possiamo qualificarci in Champions. Ci vorrà lavoro, è facile parlare ma dobbiamo dimostrarlo in campo con i fatti".

Cancelo è già proiettato al derby, che si giocherà domenica sera. Sarà la prima stracittadina milanese che vedrà protagonista il portoghese: "Giocheremo per vincere, perchè i derby non si giocano tanto per farlo, ma si devono vincere. Credo che Gattuso stia facendo un ottimo lavoro. Ho visto qualche loro partita, hanno migliorato in difesa e sono più compatti. Noi siamo una grande squadra e cercheremo di vincere, sarà una partita intensa, speriamo di uscirne vittoriosi" Sulla lotta Scudetto si sbilancia: "Io sono a favore del bel gioco e il Napoli per me è una squadra che lo fa. La Juventus è molto brava a difendere, squadra tipica italiana, difficile da affrontare. Vedo meglio il Napoli, sono un fan di Koulibaly. Che bel duello comunque tra queste due squadre, avvincente".

Nato a Barreiro, Joao è molto legato alla sua terra ed in particolare alla squadra che lo ha cresciuto, il Benfica. E' un grande tifoso delle Aquile, sin da quando era fanciullo: "È la squadra del mio cuore, sarò legato a vita ai colori del Benfica. Poi al Valencia ho conosciuto il calcio professionistico, ed anche a loro sono molto affezionato. Lì è la mia seconda casa. Ora sono all’Inter, un grande club con una dimensione completamente diversa e tifosi molto appassionati. L'Italia è una Nazione che mi piace molto, il bilancio qui dopo i primi sei mesi è molto positivo".