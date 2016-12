Juventus - Roma: convocati e probabili formazioni

Calcioefinanza.it

Juventus - Roma, ci siamo. Domani sera allo Stadium va in onda l'ennesima puntata di una rivalità nuovamente consolidata negli ultimi anni. Sarà un match con in palio qualcosa in più di tre punti, ed è per questo che i due allenatori dovranno cercare di proporre il meglio a propria disposizione.

Qui Juve

La Juventus ritrova Barzagli e Pjaca, ancora ai box Mandragora, Bonucci e Dani Alves. Tante le incognite per la formazione guidata da Max Allegri che avrà parecchi ballottaggi da risolvere, in ogni reparto del campo. Barzagli non al meglio, Benatia e Chiellini che cercano la loro condizione migliore e Rugani che è in un'ottima forma. A centrocampo l'unico dubbio è Sturaro, che potrebbe essere titolare solo in caso di difesa a 4. In attacco altro dubbio tra Dybala e Mandzukic. Il primo rientra da pochi minuti con la Dinamo Zagabria e il Torino, il secondo viene da un buon periodo di forma.

I convocati:



1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 11 Hernanes, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Lemina, 20 Pjaca, 21 Dybala, 22 Asamoah, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 32 Audero, 33 Evra.

La probabile formazione:

Qui Roma

La Roma invece ritrova Salah e Bruno Peres, ma lascia ai box Totti e Paredes. Salah potrebbe giocare nella ripresa per sfruttare la propria accelerazione. In campo quindi El Shaarawy nel consueto 4-2-3-1. Dubbi anche sulla fascia difensiva mancina, dove Emerson e Bruno Peres si contenderanno il posto da titolare.

I convocati:

Alisson Becker, Wojciech Szczesny, Andrea Romagnoli, Konstantinos Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Juan Jesus, Moustapha Seck, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Antonio Rudiger, Gerson, Kevin Strootman, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Radja Nainggolan, Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko, Juan Manuel Iturbe.

La probabile formazione: