Juventus - Roma, le formazioni ufficiali. | Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Il countdown volge al termine, manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Juventus - Roma, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A edizione 2016/17. Questi match vengono spesso definiti da sei punti, ma mai quanto oggi la dicitura sembra appropriata: i bianconeri assaporano un nuovo +7 che assumerebbe le sembianze di una dichiarazione di scudetto, mentre i giallorossi sperano di accorciare a -1, magari sfruttando anche la trasferta in Qatar dei padroni di casa per festeggiare il Natale da capolista. Il pareggio, in questo contesto, assume i caratteri del classico "contentino" che non fa felice nessuno.

I bianconeri vincono in casa ininterrottamente da 24 gare, cercheranno di agguantare la numero 25 con il 4-3-1-2, modulo che sta offrendo garanzie tecniche non indifferenti. Un solo cambio è previsto rispetto all'undici visto in campo nel derby di sei giorni fa, l'inserimento di Pjanic dietro le punte al posto di Juan Cuadrado. Ancora panchina dunque per Dybala, che con ogni probabilità partirà dall'inizio in Supercoppa, venerdì prossimo. Conferme anche in difesa, con Rugani e Chiellini preferiti a Benatia.

Juventus (4-3-1-2) - Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Mandzukic, Higuain. All. Allegri

I giallorossi ritrovano Mohamed Salah, recuperato in extremis, ma non dal primo minuto: non è però El Shaarawy a prenderne il posto, ma Gerson. Difesa a quattro con Rudiger ed Emerson sulle corsie, centrali Manolas e Fazio. Confermatissimo anche il centrocampo, con Nainggolan trequartista a supporto di Dzeko.

Roma (4-2-3-1) - Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Gerson, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Spalletti