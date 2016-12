Marchisio richiama all'ordine: "Con il Milan dovremo essere perfetti"

Dall'inverno freddo, e da poche ore anche nevoso di Torino, al caldo di Doha il passo è breve, giusto 10 ore di volo. E' proprio nella capitale del Qatar che Juventus e Milan si sfideranno venerdì pomeriggio per la Supercoppa Italiana. Anche grazie a questa nuova data di gioco, i bianconeri potranno contare su Claudio Marchisio, infortunato questa estate.

"Mi sono mancate tantissimo queste vigilie - racconta Marchisio al La Stampa - l’infortunio è arrivato a fine stagione, nel momento più bello. Potevo condividere le vittorie con la Juve e poi giocare l’Europeo, ma sono stato molto orgoglioso dei miei compagni". Il centrocampista bianconero è rientrato ad ottobre dopo il grave infortunio al ginocchio patito contro il Palermo nello scorso Aprile, ed ora è pronto a giocarsi il terzo trofeo del 2016. A contenderglielo ci sarà il Milan e a riguardo, Marchisio mette in guardia i suoi: "non sarà una partita facile contro il Milan, che ci ha già battuto in campionato. Dovremo fare molta attenzione perché loro sono una squadra che ha tanti giovani che vorranno mettersi in mostra e vogliono confermare quello che stanno facendo".

Anche quest'anno nella rosa della Juventus è cambiato molto. Per la seconda estate di fila sono andati via dei giocatori importanti da Vinovo, leggasi Pogba e Morata, ma ne sono arrivati anche di nuovi: Higuain e Pjanic su tutti. "I nuovi arrivati si sono integrati subito con lo zoccolo duro della squadra e hanno capito immediatamente il grande sacrificio e la grande fame che bisogna metterci", conclude Marchisio.