Il Valencia ingolosisce la Juventus: chiesto Hernanes ai bianconeri

Potrebbe profilarsi, nella sessione invernale di calciomercato, un interessante intreccio di mercato tra Juventus e Valencia. Secondo quanto concretizzatosi nelle ultime ore, infatti, il club recentemente guidato da Prandelli starebbe seriamente pensando di chiedere alla Signora Hernanes, acquisto mai troppo in evidenza durante la sua permanenza in bianconero.

Arrivato senza troppi botti proprio un anno fa, il Profeta ex Inter e Lazio ha sempre sofferto quando è stato chiamato in causa, disputando buone prestazioni in misura minore rispetto a quanto previsto, subendo forse il peso dell'eterno paragone con Marchisio, perno del centrocampo bianconero.

Destinazione gradita al numero undici, il Valencia opterebbe per la formula del prestito con diritto di riscatto, pagando interamente lo stipendio al calciatore e, nel contempo, liberando un posto di "over under21" per i convocati schierabili in Serie A. Senza dimenticare l'inevitabile necessità di rinforzare un reparto incompleto e spesso incerottato. Quasi vicino al Genoa la scorsa estate, Hernanes è stato trattenuto dalla Juventus in seguito al mancato arrivo di Witsel, giocando buone gare ma non riuscendo a convincere Allegri. In Spagna, campionato forse più consono alle proprie caratteristiche, potrebbe trovare il giusto merito.