Juventus - Milan in diretta, LIVE Supercoppa Italiana 2016 (17:30)

Una buona giornata a tutti i seguaci di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Milan, match valido per la finale della Supercoppa Italiana dell'anno 2016, il cui calcio d'inizio è previsto al Khalifa International Stadium di Doha alle ore 17:30 (CET).

QUI JUVENTUS

I bianconeri festeggiano il gol-vittoria di Higuain alla Roma. | panorama.it

La vittoria per 1-0 sulla Roma è solo l'ultima di un'annata piena di successi per i bianconeri, che non vorranno smentirsi. Anche in Champions è arrivato il passaggio del turno col primo posto: per sapere se tutti gli obiettivi prefissati per gennaio saranno stati raggiunti, bisognerà aspettare stasera.

Difatti, si era parlato di primo posto in Serie A, ottavi di finale europei e nessuno si era mai dimenticato di menzionare la partita di oggi, che vale un trofeo esattamente come gli altri per la Signora: da vincere. L'evoluzione annunciata sul piano del gioco completa un grande momento per i torinesi...

Assenze importanti ma annunciate quelle di Bonucci e Dani Alves, esattamente come il desaparecido Mandragora, che non si è ancora mai visto con le tinte juventine addosso. Inoltre, Pjaca, dopo una serie di infortuni, è convocato ma precauzionalmente non dovrebbe giocare neanche oggi.

Contrariamente alle sensazioni della vigilia, sembrano in rialzo le quotazioni del tandem Higuain-Dybala in attacco nel 4-3-1-2 di Allegri, con Pjanic ad innescarli. Più dietro Khedira, Marchisio e Sturaro. In difesa due maglie per tre (Lichtsteiner, Barzagli, Benatia; i primi due favoriti), poi Chiellini ed Alex Sandro. In porta Buffon.

QUI MILAN

Lo 0-0 contro l'Atalanta non ha cancellato le brutte sensazioni riguardo ai rossoneri, emerse dopo il KO contro la Roma. Virtualmente, comunque, rimane una terza posizione in campionato che non fa male ed oggi sarà una partita a sè stante, una vera e propria finale.

La situazione complicata per raggiungere il Qatar degli ultimi giorni non ha fatto altro che infiammare gli animi dei calciatori, che lo stesso Allegri, in conferenza stampa, ha previsto "arrabbiati". I motivi per vincere, poi, sono tantissimi: gli stimoli non mancheranno, visto che un trofeo da queste parti manca da 4 anni.

Tutto il gruppo a disposizione per il Diavolo, nessun infortunato, a dimostrare la grande forza atletica di questa squadra. I calciatori, da Suso prima ad Abate poi hanno fatto trasparire un grande messaggio di fiducia per questo match: si è visto quest'anno, gli odierni avversari non sono imbattibili.

Montella dovrebbe puntare sul solito 4-3-3. In porta Donnarumma. Fanno i terzini Abate e De Sciglio, con Paletta e Romagnoli in mezzo. A centrocampo Kucka e Locatelli al fianco di uno fra Pasalic (favorito) e Bertolacci. Tridente con Suso e Bonaventura larghi in attacco; Bacca favorito su Lapadula come punta.

PRECEDENTI

Alex Sandro punta Locatelli nell'ultimo match disputato in campionato. | quotidiano.net

Senza scendere troppo nel dettaglio, sappiate che abbiamo già assistito a questa partita in Supercoppa nell'agosto del 2003, e vinsero i bianconeri, ma soltanto ai rigori. Una motivazione di rivincita in più per i rossoneri: Montella in conferenza stampa ne aveva già date alcune...