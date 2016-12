Supercoppa, le formazioni ufficiali di Juventus - Milan

Ci siamo! Juventus e Milan sono pronte a dar vita allo scontro che assegnerà la Supercoppa Italiana. Tra voli in ritardo e rifiniture svolte sotto la calura della capitale qatariota, siamo finalmente giunti al verdetto del campo. Massimiliano Allegri e Vincenzo Montella hanno ufficializzato le composizioni che scenderanno in campo dal 1', le novità riguardano soprattutto i bianconeri che non utilizzeranno il tridente pesante in avvio, come ipotizzato dai quotidiani in mattinata. Rossoneri con Bonaventura avanzato sulla linea degli attaccanti, Kucka darà man forte in mezzo al campo.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS

(4-3-1-2) Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All. Allegri M.

Allegri conferma in blocco l'undici che ha battuto la Roma allo Stadium sabato scorso. Recuperati, dunque, Pjanic e Lichtsteiner. Il bosniaco ricopre nuovamente il ruolo da trequartista, agendo alle spalle dell'intoccabile Higuain e di Mandzukic, che ha vinto il ballottaggio con Dybala. In mattinata, e dopo le parole in conferenza del tecnico, era stato ipotizzando un tridente con tutti gli attaccanti dentro. In difesa, Rugani si conferma al centro insieme a Chiellini e respinge l'insidia-Barzagli. Buffon festeggia la 600esima presenza in bianconero collocandosi tra i pali.

Lo spogliatoio della Juventus | Foto: @juventusfc

MILAN

(4-3-3) Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella V.

Praticamente nessuna novità in casa rossonera. Vincenzo Montella sceglie il tridente conservativo con Bonaventura a sinistra e M'Baye Niang inizialmente in panchina. Chance per Carlos Bacca, di nuovo titolare al posto dell'infaticabile Lapadula. Davanti a Donnarumma, linea a quattro con i consueti intrepreti: Abate e De Sciglio sulle fasce, Romagnoli-Paletta in mezzo. Kucka darà sostanza in mezzo al campo, componendo il terzetto insieme a Locatelli e Bertolacci.