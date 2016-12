Juventus, il report sulle condizioni di Alex Sandro: problemi ai flessori della coscia destra

Alex Sandro, esterno brasiliano della Juventus. Fonte foto: calcionews24

E' arrivato, puntuale nel pomeriggio di una Vinovo silenziosa, il primo report sulle condizioni fisiche di Alex Sandro, l'esterno sinistro bianconero, costretto ad uscire nel primo tempo della Supercoppa Italiana poi vinta dal Milan ai calci di rigore.

Nel breve comunicato juventino, si legge che Alex Sandro è stato vittima di un problema muscolare alla coscia destra: "Dai primi accertamenti è stata confermata per Alex Sandro la diagnosi di trauma distrattivo ai flessori della coscia destra". A primo impatto, - specifica il club bianconero - non è possibile valutare nel dettaglio l'entità dell'infortunio. Per questo, continua il club nel comunicato: "l'entità verrà meglio dimensionata nei prossimi giorni".

Dunque, una trasferta da dimenticare quella di Doha per la banda di Massimiliano Allegri, sconfitta sul campo da un Milan coraggioso, e di ritorno in Italia con un Dybala giù di morale e un Alex Sandro incerottato.

Alex Sandro, un fattore decisivo nei primi minuti della sfida di Doha, stava imperversando sulla corsia mancina, quando all'improvviso, dopo uno scatto, ha iniziato a toccarsi il flessore della coscia destra. Nonostante i tentativi, le cure e i massaggi rapidi, il brasiliano è stato costretto ad uscire dal campo, penalizzando in modo evidente la manovra d'attacco della sua Juve, poi in balia di un Milan arrembante soprattutto da quella parte, con Suso.

Ora, come regalo da mettere sotto l'albero di Natale, Allegri non può far altro che sperare. Sperare che il ko di Alex Sandro, calciatore di movimento più impiegato in questa stagione, non sia nulla di troppo grave. Nei prossimi giorni, ne sapremo di più.