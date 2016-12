Juve, operazione sorpasso per Rincon: Roma al palo

Operazione sorpasso in via di definizione. Dopo aver osservato gli sviluppi della trattativa tra Roma e Genoa per Tomas Rincon la Juventus è passata all'azione, ribaltando quelle certezze che ieri sembravano poter essere definitive per un futuro passaggio del centrocampista rossoblù ai capitolini. Niente affatto. Marotta ed il suo colpo di coda, nel pomeriggio, hanno superato l'offerta della società giallorossa.

La Vecchia Signora si rifà il look a centrocampo, provando a piazzare un doppio colpo nel mercato di gennaio. Prima Rincon, poi Witsel, il cui arrivo non verrà escluso dall'acquisto del venezuelano. Due milioni più otto per il riscatto l'offerta della squadra di Spalletti, che sentiva di avere in pugno il centrocampista. Offerta simile quella dei bianconeri, che potrebbero inserire nella propria, di proposta, anche il cartellino di Hernanes, pedina di scambio di fondamentale importanza per provare a spostare gli equilibri della trattativa.

Allegri necessita di un paio di pedine in mediana per dare fiato ed alternative ai suoi titolari e, sia Rincon che Witsel, farebbero al caso del livornese. Staremo a vedere, nelle prossime ore, se la Roma contrattaccherà oppure lascerà ai bianconeri il mediano del Genoa. Nel frattempo, Rincon si avvicina alla Vecchia Signora, con Preziosi che vacilla davanti all'offerta dei cinque volte campioni d'Italia.