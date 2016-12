Juventus: importante stop per Alex Sandro

Alex Sandro in azione contro l'Atalanta | www.calciomercato.com

Divenuto in poco meno di un anno perno insostituibile dello scacchiere tattico della Juventus, è tempo di riposo forzato per Alex Sandro, infortunatosi durante il match di Supercoppa perso, dalla Signora, ai rigori e contro un ottimo Milan. Secondo quanto riportato dalla società bianconera, infatti, l'esterno brasiliano ha subito un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, che lo terrà fermo molto probabilmente fino a metà gennaio e che gli farà sicuramente saltare, salvo clamorosi recuperi, la gara contro il Bologna.

Una vera e propria tegola, per mister Allegri, che dovrà fare a meno di un giocatore atleticamente devastante e nel contempo tatticamente valido, utilizzabile senza differenze sia in difesa che in attacco. Contrariamente a quanto visto lo scorso anno, infatti, Alex Sandro ha acquisito una maggiore consapevolezza difensiva che lo ha reso, a volte, più affidabile del più esperto Evra. L'allenatore bianconero spera dunque di recuperare il gioiello il prima possibile, regalandosi magari un inaspettato e postumo dono natalizio.

Ecco, inoltre, il comunicato ufficiale della Juventus: "I bianconeri hanno concluso ieri il loro 2016 e lo hanno fatto lontano da casa, per di più giocando per 120 minuti un match tiratissimo, che ha avuto il suo epilogo ai calci di rigore. Ecco perché ora li attende una meritata settimana di riposo: la ripresa degli allenamenti è infatti prevista, a Vinovo, per il pomeriggio del 1 gennaio, domenica prossima. Piccola deroga concessa ai giocatori sudamericani, che sono tornati a casa per le le feste e che si uniranno al gruppo il giorno dopo, per preparare con i compagni la ripresa del campionato, domenica 8 gennaio, contro il Bologna allo Juventus Stadium. Infine un aggiornamento su Alex Sandro: dai primi accertamenti è stata confermata la diagnosi di trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà meglio dimensionata nei prossimi giorni".