Juventus, dopo Rincon si lavora sulla pista Witsel | Foto: Micheal Regan/Getty Images

La Juventus prova a fare doppietta! Dopo l'acquisto fulmineo di Rincon - non ancora ufficiale -, la società di Corso Galileo Ferraris vuole stringere e chiudere in tempi brevi anche l'acquisizione di un altro centrocampista: Axel Witsel. La mossa è decisa, i bianconeri raramente operano nella sessione di riparazione ma quest'anno hanno individuato nel reparto alcune lacune estremamente pericolose che, con il passare del tempo, possono rivelarsi dannose.

Il primo venezuelano della storia sarà dunque Tomas Rincon, cursore con polmoni d'acciaio e una dedizione al sacrificio invidiabile. Un giocatore abile nel recupero del pallone e negli inserimenti a fari spenti, preso per 8 milioni complessivi (2 prestito, 6 riscatto). Non rappresenta certamente la qualità in persona, servirà soprattutto nel far rifiatare Khedira. Il tedesco ha praticamente sempre giocato in questa stagione, risultando imballato in molte circostanze. Avere corsa in mezzo al campo, aiuterà anche Miralem Pjanic ad entrare maggiormente nei meccanismi di squadra. Se i compagni si muovono, lui sa cosa fare. Chi è Rincon? Leggi l'approfondimento.

A muoversi incessantemente è Claudio Marchisio. L'ormai metodista bianconero potrebbe tornare alle origini, giocare da interno risolverebbe molti problemi in entrambi le fasi grazie all'enorme senso tattico del principino. Con Hernanes già pronto a fare le valigie, l'obiettivo dichiarato è sempre uno: Axel Witsel. Il belga sarebbe dovuto arrivare l'ultimo giorno di mercato, con le visite mediche effettuate in segreto e il temporeggiare di Lucescu che ha bloccato la trattativa. Lo Zenit, ora, dovrebbe dare il via libera dato che l'acquisto di Hernani va proprio letto in quest'ottica.

Un giocatore che aiuterà senz'altro la causa bianconera, il belga ha buone doti nel posizionamento, nei duelli aerei e nella circolazione bassa del pallone. Per le caratteristiche dei centrocampisti nella rosa, sarebbe auspicabile il piazzamento di due di essi con un triangolo rovesciato che vede il vertice alto presidiato da Pjanic. Khedira, Witsel, Lemina, Rincon e Sturaro hanno quasi sempre giocato a due, risultando più utile che in un centrocampo a tre. L'evoluzione naturale per l'organico è rappresentato dal 3-4-1-2. Tre centrali, due esterni come Alex Sandro e Cuadrado, due centrocampisti in mezzo da far girare, Pjanic accentratore e produttore di gioco e la coppia Dybala-Higuain in avanti.

Allegri deve lavorare necessariamente per assemblare nel migliore dei modi l'undici, prepararsi per il galà che si terrà a fine Febbraio a Oporto. La rincorsa verso Cardiff parte da lontano, due giocatori in più per tentare l'assalto a quella maledetta Coppa che manca ormai da ventuno anni.