La "poca Joya" di Dybala

L'attaccante argentino accostato al Barcellona ed al Real Madrid

Il futuro di Paulo Dybala è avvolto da un alone di mistero. L'attaccante della Juventus sembrava essere ad un passo dal rinnovo del contratto con i bianconeri, ma dopo gli annunci di Bonucci, Rugani e Sturaro, quello del numero 21 tarda ad arrivare, segno che probabilmente ci potrebbero essere delle complicanze a far slittare il tanto atteso prolungamento del contratto dell'attaccante ex Palermo.

Secondo le ultimissime indiscrezioni circolate negli ambienti bianconeri, i problemi, questi intoppi, derivano dall'ingaggio da offrire di Dybala, con l' entourage dell'attaccante argentino intento a chiedere un sostanzioso adeguamento. "La Joya" vuole essere considerato al centro del progetto Juve, uno dei fulcri dei bianconeri insieme al Pipita Higuain e quindi guadagnare almeno quanto lui, e cioè non meno di 7 milioni annui. Ha storto il naso la dirigenza della Juventus, perché considerano questo solo un traguardo da raggiungere step by step, nel giro di un anno o due.

La società di Agnelli si sarebbe spinta fino ad un massimo di 5.5 milioni annui, e ciò potrebbe incrinare i rapporti tra le due parti. A margine di questo "tira e molla", si è inserito Mundo Deportivo, secondo cui la Juventus rinnoverà il contratto a Dybala ma non eviterà la sua volontà, cioè quella di accasarsi in una big della Liga Spagnola. Circolano voci che Barcellona e Real Madrid sono interessati al calciatore classe 1993, le quali sperano in una rottura tra le parti per inserirsi prepotentemente nell'affare. I Blancos sarebbero in vantaggio nella corsa a due.

In Italia invece si va più cauti: trovano conferma i corteggiamenti delle due superpotenze iberiche, ma si ha la quasi certezza che il giocatore non partirà per altri lidi, perché giudicato troppo importante per la progettualità del club bianconero.