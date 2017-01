Juventus: oggi il primo allenamento di Rincon

Rincon in allenamento | www.corrieredellosport.com

In casa Juventus riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Oltre ai giocatori già presenti, con Dani Alves ed Higuain ancora in Sudamerica, prima sgambata per Rincon, nuovo acquisto da poco aggregatosi al gruppo guidato Massimiliano Allegri. Prelevato dal Genoa per due milioni, a cui se ne aggiungeranno sette di riscatto obbligatorio ed uno eventuale di bonus, el General ha subito saggiato i campi di Vinovo, deciso a convincere il suo neo-tecnico ed i tifosi, non troppo stuzzicati dall'ingaggio del venezuelano.

Giocatore atleticamente importante, l'ex Genoa potrà inserirsi perfettamente sia in un ipotetica linea a tre del 4-3-1-2 che nel 3-5-2, modulo simile a quello adottato da Juric con il Grifone. Il ruolo nevralgico di Rigoni, infatti, consente ai rossoblu di passare agevolmente dal 3-4-3 al 3-5-2, senza che i compiti delle mezzali cambino in maniera eccessiva.

Nella giornata di oggi l'allenamento ha visto i calciatori riprendere confidenza con il campo e con il pallone, prediligendo esercizi muscolari e, successivamente, anche l'aspetto tecnico. Oltre a Rincon, che comunque non ha sfigurato, particolarmente in palla Evra, deciso a dire la sua "sfruttando" l'infortunio di Alex Sandro.