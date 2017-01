Juventus, per completare il centrocampo si cerca il low cost

Marotta e Paratici, gli uomini mercato della Juventus, www.tuttosport.com

Manca ancora l’ufficialità, ma Axel Witsel può considerarsi ormai un obiettivo sfumato per la Juventus. Ecco perché Marotta e Paratici, dopo aver prelevato Tomàs Rincòn dal Genoa, sono tornati al lavoro per cercare un nuovo rinforzo per il centrocampo da regalare ad Allegri. Niente spese folli però, visto che la mediana bianconera necessita solamente di essere puntellata a livello numerico e storicamente la Juve non investe somme considerevoli nel mercato di riparazione.

Considerando la partenza per la Coppa d’Africa di Lemina, i problemi fisici sempre più frequenti di Asamoah e le partenze quasi certe di Hernanes e Mandragora, oltre a El General si ricercherà un’occasione low cost che abbini duttilità ed esperienza. I vari Tolisso, N’Zonzi o Gagliardini sono discorsi da posticipare al mercato estivo anche perché i primi due non sono eleggibili per la Champions League. Sull’italiano c’è una sfida aperta con l’Inter ma se sarà fatto l’investimento per battere la concorrenza nerazzurra il giocatore dovrebbe comunque finire la stagione a Bergamo.

Per Luiz Gustavo 13 presenze in stagione, www.calcionews24.com

Un nome che risponde alle caratteristiche richieste è quello di Luiz Gustavo. Il brasiliano è stato già inseguito in estate, ma le richieste del Wolfsburg avevano fatto indietreggiare i bianconeri. Ora però la dirigenza dei lupi sembra aver aperto alla soluzione prestito con un eventuale obbligo di riscatto a cifre più contenute, visto che il giocatore non vuole rinnovare e la scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2018. L’ex Bayern Monaco potrebbe giocare la Champions League e potrebbe ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello da mediano centrale, anche se lui non sta vivendo una grande stagione – insieme ai suoi compagni - ed essendo un classe ‘87 non è certo una soluzione di lunga prospettiva.

Un’alternativa sarebbe quella di anticipare l’approdo in bianconero di Rodrigo Bentancur, ma il Boca Juniors difficilmente lo lascerà partire ora, anche perché il giocatore disputerà il Sub-20 con l’Uruguay e sarà impegnato in Ecuador fino all’11 febbraio. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma Lotito ha sparato alto come al solito: 25 milioni. Molto remote invece le soluzioni Sissoko e Goretzka.

Il mediano servirebbe per passare definitivamente al 4-3-1-2 con Pjanic nel ruolo di trequartista, ma se non arrivasse il giocatore di alto profilo Allegri potrebbe pensare al tridente pesante con Mandzukic-Dybala-Higuaìn, senza dimenticare che Marko Pjaca sarà abile e arruolabile ed ideale sia sulla trequarti che come ala.