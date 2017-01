Juve, è ufficiale l'acquisto di Rincon: operazione a titolo definitivo

Fonte immagine: juventus.com

Nel giorno di apertura del calciomercato, la Juventus ufficializza il primo (e unico?) acquisto del proprio calciomercato invernale, mettendosi definitivamente alle spalle la querelle Witsel. Di questa mattina è la notizia che Tomas Rincon è a tutti gli effetti un giocatore bianconero e lo sarà fino al 30 giugno 2020, data di scadenza del contratto sottoscritto dal venezuelano, il primo nella storia della società di corso Galileo Ferraris.

L'operazione, definita già da giorni (tanto che il giocatore si allena a Vinovo da capodanno), si è chiusa con una formula a titolo definitivo: il Genoa si intasca otto milioni di Euro, pagabili in tre esercizi, più uno di bonus. "Sono molto orgoglioso e felice - ha dichiarato il calciatore ai microfoni del sito ufficiale bianconero Juventus.com - per me è un sogno essere in una così grande società. Lavorerò per vincere tanto con questa maglia. Il mio obiettivo è essere a disposizione della Juventus, poi vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League". El General verrà anche presentato in conferenza stampa quest'oggi alle ore 16.

LISTE - L'acquisto di Rincon va a tappare l'unico buco nella lista della Serie A, mentre implicherebbe due esclusioni da quella della Champions League, con Asamoah che rischia tantissimo. In realtà è lecito mantenere il punto di domanda ben saldo sulla questione, delicatissima, delle liste, essendo il mercato non ancora terminato e la situazione del tutto in evoluzione, anche se non sono attese uscite particolarmente rilevanti se non quelle di Hernanes e Zaza, entrambi indirizzati verso il Valencia, ma non solo.

IN ENTRATA - La Juventus potrebbe anche decidere di mantenere in rosa il brasiliano nel caso nessun altro acquisto dovesse andare a buon fine. La formula d'acquisto di Rincon lascia pensare che un eventuale secondo innesto si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto, per questo sembrano in crescita le quotazioni di Luiz Gustavo, mediano del disastrato Wolfsburg è già in lista cessioni da tempo. Marotta non dovrebbe comunque forzare altri acquisti, ma cercherà di cogliere occasioni, posta la duttilità del nuovo arrivato di oggi, il quale potrebbe già esordire domenica sera contro il Bologna.