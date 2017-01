Juve, le ultime verso Bologna

La Juventus è tornata in campo questa mattina per continuare la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro il Bologna. I giocatori bianconeri, agli ordini di Max Allegri, hanno svolto principalmente un lavoro tattico, studiando i movimenti adatti per mettere in difficoltà i rossoblu di Donadoni.

Durante la mattinata hanno lavorato a parte Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Dani Alves. I tre difensori devono infatti recuperare dai rispettivi infortuni e ci sono poche speranze di rivederli in campo già con il Bologna, ma ha lavorato lontano dal gruppo anche il capitano e portiere della squadra, Gianluigi Buffon. L'estremo difensore bianconero si è allenato con un programma personalizzato che porterà avanti anche nel pomeriggio, ma la sua presenza domenica sera non è assolutamente in dubbio. I giocatori bianconeri torneranno in campo già domani mattina, rinviando i festeggiamenti con la famiglia per l'Epifania al pomeriggio.

Per la sfida di domenica, Allegri dovrebbe confermare grosso modo la formazione scesa in campo lo scorso Dicembre nella sfida della Supercoppa Italiana, salvo la presenza di Barzagli al posto di Daniele Rugani e, ovviamente, Evra al posto dell'infortunato Alex Sandro. Davanti verrà confermata la coppia d'attacco pesante formata da Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, con Paulo Dybala che partirà nuovamente dalla panchina.