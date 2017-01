La Juventus in pressing sul baby Orsolini

Riccardo Orsolini, giovane talento dell'Ascoli

La grande squadra vive al massimo il presente e guarda con occhi di lince al futuro. È il perfetto ritratto della Juventus, che sul mercato è intenta a prenotare i campioni del domani. Dopo aver già definito con l'Atalanta, per il prossimo anno, l'acquisto del 22enne Mattia Caldara, da affiancare a Rugani nella futura difesa juventina, i bianconeri si sono tuffati su un altro talento che sta facendo faville in cadetteria, con la maglia dell'Ascoli. Si tratta di Riccardo Orsolini, 19 anni ed ala destra già nel giro della nazionale italiana Under 20.

La giornata decisiva potrebbe essere stata quella appena trascorsa. Ieri pomeriggio, al Palazzo Parigi Hotel di Milano, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha incontrato il suo "pari ruolo" ascolano, Cristiano Giaretta, per discutere del gioiellino e porre basi solide per la felice chiusura della trattativa. Secondo indiscrezioni, Orsolini resterebbe fino a fine campionato nelle Marche a difendere la casacca dell'Ascoli prima di effettuare il grande salto solamente in estate. Ciò trova conferme nel fatto che la Juve sta portando avanti la trattativa da sola, senza sinergie amiche come ipotizzato nei giorni scorsi. L'Atalanta, destinataria del "parcheggio" della giovane ala destra fino al termine dell'attuale campionato, si sarebbe improvvisamente tirata fuori. L'unico ostacolo tra le parti potrebbe essere rappresentato dall'inserimento nella trattativa del Napoli, con il presidente De Laurentis pronto a mettere sul piatto un'offerta parecchio succulenta, da 8 milioni di euro.

L'asse Torino-Ascoli è ben oleato. La Juventus vanta ottimi rapporti con la società del proprietario Bellini, rafforzati anche dalle operazioni Cassata e Favilli, girati in estate 2016 proprio in prestito ai bianconeri marchigiani. Riccardo Orsolini, classe 1997 nativo di Rotella, piccolo paese a 30 chilometri da Ascoli, ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili bianconere sin dall'epoca dei "Pulcini" ed ora è giunto il suo momento. Il momento del grande salto. La Juventus è a caccia della meglio gioventù, ed Orsolini è il meglio che il mercato possa offrire. Good luck man.