Juventus: Grimaldo il primo nome per sostituire Evra

Alex Grimaldo esulta | www.tuttosport.com

Più di una suggestione, quella di Evra al Manchester United. Nata come la solita bufala di mercato, il ritorno del terzino francese nel club che lo ha praticamente lanciato sta sempre più acquistando i contorni del classico ritorno all'ovile. Ceduto proprio dai Red Devils a parametro zero, ed approdato alla corte della Juventus tre anni fa, il terzino naturalizzato francese starebbe soffrendo e non poco la panchina, naturale conseguenza dell'esplosione di Alex Sandro. Le prestazioni poco convincenti inoltre, frutto di un mancato uso continuo e prolungato, continuano a non convincere Allegri, motivo in più che spingerebbe l'esterno difensivo a cambiare area.

Che questa trattativa si concluda effettivamente bene, però, appare francamente difficile, così come non sembrano esserci i presupposti per un ritorno di Evra al Manchester, squadra attrezzata sull'out difensivo mancino e sicuramente poco incline a ri-abbracciare un giocatore che di fatto potrebbe paradossalmente giocare meno gare rispetto a quelle potenzialmente disputabili con la Juventus. La Signora comunque, prescindendo dalla separazione consensuale con il proprio atleta, continua ad essere vigile sul mercato, cercando di accaparrarsi giocatori devastanti e perfetti per apprendere appieno, da Alex Sandro, il delicato ruolo di esterno tuttofare.

Tralasciando i già citati De Sciglio e Darmian, vecchi pallini di Marotta da più di una sessione di mercato, nome forte delle ultime ore è quello di Alex Grimaldo, giovanissimo classe '95 messosi in luce con la maglia del Benfica. Cresciuto nella cantera del Barcellona, l'esterno mancino sta davvero facendo bene con i Dragones, motivo che ha acceso le sirene di allarme di molti club europei, decisi ad assicurarsene le prestazioni già a gennaio. La Juventus dunque, per scavalcare la corte serrata di molti top team, su tutti lo United, ha già da tempo avviato i contatti con il giocatore e con il club, preparandosi ad ingolosirei lusitani con un'offerta importantissima. Aggiornamenti nelle prossime ore.