Juventus, i convocati per il Bologna: non c'è Evra

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara in vista di domani sera contro il Bologna. La sfida che apre il nuovo anno è di una certa importanza, dato che riattaccare mentalmente la spina non è mai semplice dopo una sosta. Diversi sono i pezzi recuperati come Dybala, Pjaca e Barzagli mentre altri se ne sono aggiunti come Tomas Rincon. Tutti convocati i sopracitati mentre Patrice Evra non rientra nella lista, il suo futuro, ora, è ufficiosamente fuori dalla Juventus. Assente anche Buffon per sintomi influenzali e Benatia-Lemina per la Coppa d'Africa.

Ecco i 20 giocatori convocati per la gara con il Bologna:

Portieri: Neto, Audero, Del Favero

Difensori: Chiellini, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Semprini

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Hernanes, Asamoah, Sturaro, Rincon

Attaccanti: Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala

I 20 convocati bianconeri | Foto: @juventusfc

In sostituzione del partente Evra, Allegri dovrebbe schierare Asamoah come terzino sinistro nella difesa a quattro riproposta. Rincon si accomoderà inizialmente in panchina con Sturaro nel poker di centrocampo con Pjanic, Marchisio e Khedira. Certamente titolare Paulo Dybala in avanti, come affermato da Allegri in conferenza stampa. Neto sarà tra i pali, mentre è da verificare la presenza dal 1' di Barzagli: potrebbe toccare nuovamente alla coppia Chiellini-Rugani in partenza. A destra c'è Lichtsteiner.

(4-3-1-2) Neto; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.