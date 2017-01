Bologna Kredjci o la Juve se n'Evra

Intervento di Khedira su Diawara nell'ultimo precedente | Repubblica.it

Dopo la pausa invernale, da oggi le domeniche degli amanti del buon calcio torneranno ad avere un senso sino a primavera. Nel posticipo delle 20.45 della diciannovesima giornata di Serie A la Juventus sfiderà il Bologna nella tana dello Juventus Stadium, in un match che potrebbe apparire scontato, ma che riserva insidie non indifferenti per i padroni di casa.

I bianconeri scenderanno in campo più affamati che mai, dopo la disfatta di Doha in Supercoppa contro il Milan, e vorranno tenere le distanze invariate da una Roma che si è riportata a -4 nell'ultimo turno non disputato dalla Vecchia Signora. Il must è quello di non lasciarsi ingannare dalla semplicità della partita e di tenere sempre alta la concentrazione, consigli tanto scontati quanto utili per una squadra ormai matura, ma che ha sempre bisogno di nuove lezioni, vedi la debacle di Genova. La lista dei convocati di Massimiliano Allegri ha scosso l'ambiente bianconero, con l'out di Buffon per influenza ma soprattutto quello inspiegabile di Evra, o meglio spiegabile per questioni di mercato. Il terzino francese è pronto a tornare nella terra che tanto gli ha dato, Manchester sponda Red Devils, e l'ufficialità è solo questione di giorni, forse ore. Le assenze di Benatia e Lemina, in partenza per la Coppa d'Africa, quella di Mattiello, che ha rimediato una frattura delle ossa nasali in allenamento, e dei lungodegenti Dani Alves, Alex Sandro e Bonucci, hanno reso la coperta della Juventus cortissima.

Il Bologna ha l'obbligo di non farsi intimorire dallo strapotere casalingo dei bianconeri e deve giocare la sua partita, per raccogliere punti in una classifica poco pericolosa ma che comunque fa storcere parecchio il naso. Il "c'è chi fa peggio di me" non è la mentalità giusta per una squadra che deve puntare a esprimere un gioco certamente diverso da quello mostrato fin'ora, e la netta vittoria maturata a Pescara potrebbe rappresentare il giusto trampolino di lancio per gli uomini guidati da Roberto Donadoni. Agli ordini dell'allenatore rossoblu mancherà Taider, anch'egli in partenza per la Coppa d'Africa, oltre a Verdi e Sadiq.

I precedenti

Sono 69 le partite disputate a Torino tra Juventus e Bologna , con 39 vittorie bianconere, 25 pareggi e 5 vittorie rossoblu. Nell'ultimo match del 25 ottobre 2015, la Juventus riuscì ad imporsi per 3-1. Al vantaggio repentino di Mounier riuscirono a rispondere Morata nella prima frazione, e Dybala (su rigore) e Khedira nella seconda.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain. All.: Massimiliano Allegri

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Nagy, Viviani; Rizzo, Destro, Krejci.