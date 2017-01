Juventus - Bologna terminata, LIVE Serie A 2016/17 (3-0): Higuain x2, in mezzo Dybala di rigore!

22.45 - Direi che è tutto. Grazie allora da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Non mancate anche per commenti post-partita, cronache dettagliate e tutto ciò che possiate desiderare riguardo a questo match.

22.42 - Toh guarda, la Juve ha battuto un record. Chi viene allo Juventus Stadium sa di dover essere letale perchè qui, che si trattasse di avversari come Pescara o Sassuolo, di Milan o Bayern Monaco, di Inter o di Olympique Lione, qui bisogna fare un po' di più. VENTISEI vittorie interne consecutive, e la striscia è ancora in corso. Oggi poco da dire: il 3-0 parla per sè, davvero rimane una sola considerazione: questa squadra, nel turno in cui tutte le big hanno dovuto faticare, vince 3-0.

22.38 - Termina il match, risultato di 3-0.

90' + 2' - Ultimo pallone buttato dagli ospiti.

90' + 1' - Due di recupero.

90' - Rincon tiene alta la pressione bianconera, ma concede ancora rimessa a Pulgar.

88' - Di Francesco, migliore dei suoi, butta la palla fuori perchè sta soffrendo per una botta: entra Mounier.

86' - Rincon cerca una palla per Cuadrado lunga, ma viene chiuso.

84' - Nulla di rilevante in questi minuti.

82' - E va subito a contrasto il venezuelano, concedendo però rimessa laterale agli avversari.

81' - Dentro Rincon, al debutto in bianconero, esce Khedira.

79' - Possesso sulla linea difensiva degli juventini. Poi Destro recupera, tiro di Viviani deviato e facile per Neto.

77' - Cuadrado bene a fare la diagonale, ma concede corner.

75' - Sturaro e Mandzukic protestano per un fallo. A centrocampo. Sul 3-0.

73' - Marchisio sfrutta il lavoro di Cuadrado nel pressing, calcia da fuori: palla alta. Standing ovation per Higuain che lascia il campo a Mandzukic.

71' - Dentro Pulgar e Rizzo nei bolognesi, fuori Dzemaili e Krejci.

70' - Pjanic fa spazio a Cuadrado. Subito il colombiano negli spazi: palla dentro per Khedira che si gira su sè stesso meravigliosamente e scarica per il sinistro di Dybala, alto!

69' - Sturaro commette fallo in mezzo al campo e concede un cross da fermo ai romagnoli.

67' - Dybala mette una palla folle per Pjanic, cross verso Higuain respinto in corner.

65' - Possesso dei padroni di casa sulla linea difensiva.

63' - Dzemaili tira da fuori, d'esterno, alto.

61' - Lento possesso degli ospiti, che sembrano non crederci più.

59' - Fuorigioco di Destro sul lancio a scavalcare la difesa.

57' - Pjanic raccoglie una respinta dopo un palleggio sicuro della sua squadra a completare una ripartenza subito evaporata; il tiro del bosniaco termina alto.

56' - Corner bolognese.

55' - GOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA HIGUAIN! Ripartenza perfetta con 1-2 fra Lichtsteiner e Khedira: lo svizzero arriva sul fondo e crossa per la testa del Pipita che sentenzia il 3-0!

54' - Torosidis cerca con un esterno buono (nell'idea) il taglio di Di Francesco, sfera lungo.

52' - Doppio 1-2 Higuain-Pjanic formidabile, poi l'argentino al limite perde palla.

51' - Sturaro riceve il cambio di gioco di Marchisio ma sbaglia la misura del cross per Higuain, rimessa dal fondo.

49' - Possesso palla bianconero sulla sfera recuperata.

47' - Dybala va a terra da solo e tutto lo Stadium fa silenzio, surreale. E' tutto ok. Che spavento!

46' - Di Francesco difende palla in area, poi la gioca e ci pensano i compagni a perderla.

21.50 - Si riparte! Primo pallone giocato dal Bologna.

21.40 - Nel calcio c'è una legge di straordinaria applicazione nel match di oggi: se al 41esimo del primo tempo stai perdendo 2-0, diciamo che non sta andando benissimo. Eppure i buoni propositi il Bologna ce li ha messi tutti, per fare una gara di personalità e voglia, allo Juventus Stadium, ma di storie ce ne sono state poche. Qualche piccolo errore difensivo è stato fatale: prima Maietta in un discorso tattico, poi Oikonomou con un fallo ingenuo. La Juve è stata letale come al solito e sembra avviata alla vittoria anche oggi. Per averne la conferme, ci vediamo fra poco...

21.34 - Termina il primo tempo, parziale di 2-0.

45' + 1' - Un solo giro d'orologio di recupero. Ammonito Di Francesco per un fallo pericoloso. Cross dalla destra in arrivo.

45' - Lichtsteiner guadagna un calcio d'angolo. Nul44' - Dzemaili rientra sul sinistro con una giocata tipica di Cristiano Ronaldo, il suo tiro dal limite è facile preda di Neto.

43' - Di Francesco, tante finte, nulla di fatto. Il suo lancio va in rimessa dal fondo.

41' - DYBALA! 2-0! Nell'angolo alla sua destra, la Joya è letale e la piazza! HD in azione, tango argentino.

40' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Oikonomou spinge Sturaro in area che si inserisce, è penalty!

38' - Grandissimo inserimento di Sturaro su una palla perfetta di Dybala da sinistra verso destra, il centrocampista poi però la perde.

37' - Bel giropalla in mezzo al campo dei bolognesi, davvero difficile però creare occasioni.

35' - Torosidis commette fallo su Sturaro: giallo per il greco.

33' - Dybala rientra verso il destro: muro degli ospiti.

31' - Gioco fermo, Asamoah ha subito una botta ed è a terra ma sembra in grado di proseguire.

29' - Ottimo palleggio dei bolognesi che producono delle belle occasioni, qui arriva l'inserimento di Masina che però è partito da una posizione di fuorigioco. Calcio di punizione torinese.

27' - Dybala steso con un contrasto durissimo da Viviani, norma del vantaggio per il tiro di Pjanic che viene deviato in calcio d'angolo.

26' - Krejci tira da 22 metri circa col mancino, la sua conclusione è larga.

25' - Bel tentativo di ripartenza ospite, però il tiro di Dzemaili da fuori è respinto.

24' - MARCHISIO! Bel tiro da fuori dallo spazio in mediana del centrocampista bianconero, Mirante mette in corner la sfera centrale.

23' - Una decina di passaggi bianconeri in fila, possesso tranquillo.

21' - Altra iniziativa emiliana, bella, ma il cross di Torosidis è un po' sproporzionato: rimessa dal fondo.

19' - Di Francesco! Gran lancio di Dzemaili, l'esterno rientra e tira a giro: blocca Neto.

18' - Di Francesco ferma la ripartenza di Khedira con un'inflazione.

17' - Ammonito Lichtsteiner. Botta per Di Francesco, gomitata.

16' - Khedira sfrutta una grande azione bianconera crossando: stacca Higuain, palla fuori. Fuorigioco del Pipita in seguito.

14' - Higuain guadagna un corner defilandosi sulla destra. Sugli sviluppi del cross tocco in area di Lichtsteiner che, sorpreso, la mette fuori.

13' - Recupera Asamoah, il pubblico chiede il lancio ma il ghanese gioca semplice: giropalla.

11' - Rientra in campo il Pipita, protagonista in tutti gli episodi sinora.

9' - Fallo irruento di Sturaro e punizione dai 25 metri per Dzemaili. Higuain ci mette la faccia e ferma il tiro, si fa medicare.

7' - GOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! Pjanic verticalizza e mette una palla al bacio per Gonzalo Higuain che sul filo del fuorigioco parte e calcia, imperfetto Mirante, bianconeri in vantaggio. 11 in campionato.

6' - Cross dalla sinistra di Masina, Barzagli devia e la mette nelle mani sicure di Neto.

4' - Oikonomou libera ancora l'area, rimessa con le mani sulla corsia destra torinese.

3' - Oikonomou chiude sull'inserimento di Khedira sul cross di Higuain: corner. Segue un altro calcio d'angolo.

1' - Donsah spazza una palla recuperata dai suoi, rimessa laterale.

20.47 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus!

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Si ritorna negli spogliatoi: a breve si comincia.

20.25 - Le squadre sono già scese in campo per effettuare il primo riscaldamento.

20.15 - Nei bianconeri Barzagli prende il posto a Rugani; dall'altro lato Oikonomu, Donsah e Di Francesco rilevano - rispettivamente - Gastaldello, Nagy e Rizzo.

20.05 - La risposta del Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, Oikonomu, Masina; Donsah, Viviani, Dzemaili; Krejci, Destro, Di Francesco.

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Bologna, match valido per il 19esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è previsto per oggi intorno alle ore 20:45 allo Juventus Stadium.

QUI JUVENTUS

La sconfitta in Supercoppa in favore del Milan ha portato una ventata d'aria negativa dalle parti di Torino, per una squadra assolutamente non abituata a perdere. Il distacco dalla Roma, a causa del big match vinto contro i giallorossi, resta comunque ampio e i bianconeri hanno anche una partita da recuperare.

I calciatori della Juventus festeggiano l'1-0 alla Roma targato Gonzalo Higuain. | panorama.it

Ovviamente il momento non idilliaco si è ripercosso anche sui tesserati e sulle loro scelte: il mal di pancia di Evra, non convocato, ma anche i tentennamenti nel rinnovo del contratto per Dybala. Eppure vincere oggi significherebbe stabilire un nuovo record (quello attuale, sempre a tinte torinesi, ne conta 24) di vittorie interne consecutive.

L'oramai imminente cessione del terzino francese si è aggiunta alle assenze di Buffon (febbre, il tecnico juventino in conferenza stampa ha annunciato la sua assenza), Bonucci, Dani Alves ed Alex Sandro per infortunio. E completano la lista Benatia e Lemina, convocati per la Coppa d'Africa.

Insomma Max Allegri dovrà contare sulle riserve: in primis, Neto in porta. Nel 4-3-1-2 seguono Lichtsteiner ed Asamoah che si muovono da terzini, in mezzo la coppia formata da Rugani (o Barzagli) e Chiellini. Marchisio in mezzo è supportato da Khedira e Sturaro. Pjanic alle spalle di Dybala e Higuain in attacco; niente tridente, anche se la suggestione resta...

Il 4-3-1-2 di Allegri. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI BOLOGNA

La vittoria sul Pescara nell'ultima gara del 2016 non cancella una stagione così così finora degli emiliani, attesi al varco da grandi aspettative in avvio. Tante problematiche, molta sfortuna (vedi la sconfitta contro l'Udinese) e la squadra frizzante dell'anno scorso sembra soltanto un vago ricordo.

Masina celebrato dai compagni dopo l'1-0 parziale siglato ai danni del Pescara. | corrieredellosport.it

Ovviamente la trasferta di oggi, perlomeno sulla carta, è durissima: ma il potenziale record di vittorie consecutive in Serie A dei bianconeri dell'anno scorso fu fermato proprio dai bolognesi l'anno scorso, con uno 0-0 molto amaro per la Signora; c'è da dire che in quella situazione si giocava al Dall'Ara.

Verdi non ce la fa a recuperare e, visto che mancheranno per un po' anche Sadiq (infortunio) e Taider (Coppa d'Africa), verrà realisticamente sostituito dal mercato, senza fare grossi investimenti. Il motivo delle poche spese? L'ambizione della dirigenza è di ristrutturare lo stadio rossoblù...

Donadoni dovrebbe virare verso la conferma del 4-3-3, sempre Mirante in porta. Krafth e Masina si muovono da terzini, in mezzo Gastaldello e Maietta. Trio di centrocampo Nagy-Viviani-Dzemaili. In attacco, Rizzo è favorito su Mounier (marcatore nella sfida dello Stadium dell'anno scorso) per un posto al fianco di Destro e Krejci.

La risposta di Donadoni, 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

STATISTICHE

Nei precedenti, vuoi o non vuoi, è davvero complicato trovare una squadra che abbia gli ultimi scontri a proprio favore contro la Juventus. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 27 in campionato contro i propri avversari odierni; inoltre il rendimento esterno degli emiliani (una sola vittoria, contro il Pescara, nelle ultime 15) non aiuta.