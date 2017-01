Juventus, Higuain: "La Champions League è il nostro obiettivo principale"

Gonzalo Higuain, calcio.fanpage.it

La Juventus riparte nel 2017 e lo fa da Gonzalo Higuain, il colpo del mercato estivo del 2016, con quella clausola pagata dai bianconeri al Napoli che ha portato l'uomo da 36 gol in un solo campionato allo Juventus Stadium. Lì dove questa sera arriva il Bologna di Donadoni, avversario che la squadra di Allegri non può che cercare di battere per continuare nella propria corsa verso lo Scudetto.

Obiettivo primario in Italia, ma è l'Europa il territorio dove Higuain e la Juventus vogliono fare la caccia grossa, come racconta il Pipita a Soccer 360 Magazine: "La Champions League è l'obiettivo maggiore. Sappiamo che è una competizione difficile da vincere, ma dobbiamo crederci e provarci. Quando iniziano gli scontri diretti sai che non sei così lontano dalla finale. Le rivali principali saranno Barcellona e Real, ma anche Bayern e City. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato a Torino è l'etica del lavoro dei giocatori. Nonostante tutti i successi che hanno conquistato non smettono mai di migliorarsi e questo continua a renderli una squadra di grande successo. Vincere non può diventare mai noioso, vincere è nel Dna di un club come la Juventus."

L'argentino racconta anche un piccolo retroscena su Buffon e parla della responsabilità di essere stato pagato 90 milioni di euro: "Buffon? Lo chiamo l'uomo dei miracoli, compie delle parate che sono semplicemente impossibili. E' un esempio da seguire per tutti. Mi hanno pagato 90 milioni? Voglio dimostrare alla Juventus che li valgo tutti." Parole importanti e da leader quelle di Higuain, all'interno di uno spogliatoio ricco di giocatori di esperienza e personalità, oltre che di talento. La Juventus in Italia resta la favorita assoluta per lo Scudetto, per la qualità e la profondità della rosa a disposizione di Allegri. In Champions, invece, non mancano le avversarie di valore o sulla carta anche superiori ai bianconeri. I bianconeri, però, hanno operato sul mercato per cercare di trovare il colpo grosso a Maggio. Non solo in Italia.