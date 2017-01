Calciomercato: la Juventus a un passo da Orsolini, piace Kolasinac per il dopo-Evra

Orsolini durante una sua performance | Source: www.tuttosport.com

L'assenza di Evra nella partita contro il Bologna, vinta nettamente dalla Juventus per 3-0, se non è indicativa, quantomeno lancia un segnale importante. La Signora infatti, pur non volendo prematuramente separarsi dal proprio terzino, necessita di rinforzi sull'out mancino, possibili valide alternative ad un Alex Sandro in forma mostruosa ma affatto inossidabile, come dimostra lo stop che sta costringendo l'esterno ai box. Primo nome sulla lista di Marotta e Paratici, quello di Sead Kolasinac, difensore bosniaco con passaporto tedesco, da anni vecchia conoscenza del calcio tedesco.

L'esterno arretrato, che in questa stagione ha già disputato sedici partite, molto probabilmente supererà il numero di presenze dell'anno scorso, fermatesi a quota trenta. Giocatore molto veloce, a tratti instancabile, Kolasinac non brilla particolarmente per numero di gol, evidenziandosi invece per i numerosi assist, già quattro in questo primo spezzone di Bundesliga. Forte di situazione societaria tutt'altro che negativa, lo Schalke non vorrebbe cedere il giocatore a gennaio, essendo l'esterno difensivo un perno insostituibile della squadra, nonché idolo della tifoseria. Il fascino della Juventus, potrebbe però essere quel plus in più per convincere società e giocatore. Ciò che è certo, comunque, è il forte interesse dei bianconeri verso un giocatore che potrebbe, in estate, firmare il suo primo contratto sotto la Mole.

Sempre guardando al futuro, nella giornata di ieri i dirigenti bianconeri hanno incontrato l'Ascoli per parlare di Riccardo Orsolini, vero e proprio crack di questa stagione di B nonché trascinatore dei suoi. Esterno destro di ruolo, il giocatore di proprietà dei Picchi ha trovato la propria dimensione nel tridente, potendo maggiormente sfruttare il dribbling sgusciante ed un mancino molto educato, marchio di fabbrica di quei giocatori abituati a lampi di genio e giocate di classe. Duttile tatticamente, Orsolini ha occupato inoltre moltissime posizioni nel rettangolo di gioco, dalla seconda punta all'esterno sinistro, senza disdegnare il trequartista o, addirittura, il centrocampista centrale, ruolo interpretato dal giocatore nella scorsa stagione, durante la sfida persa contro il Vicenza, e durante le partite con la Primavera.

In un'operazione molto complicata, che racchiuderebbe più giocatori, la Juventus vorrebbe opzionare subito il giocatore, lasciandolo magari maturare per qualche altro mese ad Ascoli o in un altro team. Tra le varie contropartite, la Signora potrebbe inserire Andrea Favilli, un tempo giocatore bianconero ma ora in forza al Livorno. La Juventus potrebbe infatti prelevare dagli amatanto il calciatore, per prolungarne poi il prestito ai Picchi. Grandi manovre, in pieno stile Juve, per uno dei più interessanti prospetti del nostro calcio, un classe '97 che ha già impressionato per maturità e prestazioni in campo.