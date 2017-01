Juve-Atalanta: possibile rilancio di alcune riserve

I due croati Marko Pjaca e Mario Mandzukic. Il primo domani sera potrebbe far esplodere il suo talento. Foto: Twitter

Questa sera la Juventus sarà impegnata nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La partita sancirà il debutto della Signora ​nella competizione, nella quale ha trionfato nelle ultime due edizioni. Diversi giocatori bianconeri sono desiderosi di riscatto e aspettano l'incontro con i bergamaschi per (ri)mettersi in luce davanti agli occhi del tecnico Massimiliano Allegri.

L'allenatore livornese potrebbe far rifiatare i titolari e concedere un'occasione a chi non si è messo ancora in evidenza durante la stagione. In modo particolare, ci sono alcuni molto scalpitanti che hanno voglia di essere protagonisti per il resto della stagione.

KWADWO ASAMOAH

Il centrocampista ghanese sta disputando la sua quinta stagione con la maglia della Juve. Durante gli anni della gestione Conte, Asa era un perno del centrocampo zebrato, solitamente schierato nella posizione di esterno sinistro del 3-5-2. Nelle ultime due stagioni, il centrocampista ha perso la maglia da titolare trovando sempre meno spazio. Le prossime partite saranno determinanti per Kwadwo, il quale potrebbe ritornare ad essere preso in considerazione dal tecnico. Già nell'ultima gara di campionato col Bologna, il numero 22 juventino è stato provato nella nuova posizione come laterale mancino in difesa, a causa dell'emergenza in quel ruolo. Nel match odierno, Allegri potrebbe riproporlo in quella posizione per trovare ulteriori conferme dal ghanese in vista di un prossimo impiego. Impiego che Asa potrebbe svolgere discretamente grazie alle doti tecniche che lo contraddistinguono. Tatticamente parlando, la posizione di terzino sinistro è affine al calciatore che in passato ha ricoperto alacremente la posizione di esterno sinistro nel 3-5-2 di contiana memoria. Le grandi ripartenze, unite ad un'ottima abilità nel dribbling sono un buon mix che potrebbero ipotecare la "rinascita" di Kwadwo Asamoah.

Kwadwo Asamoah in azione. Foto: Quotidiano.net

HERNANES

​Nell'estate del 2015, Allegri chiese alla dirigenza un trequartista, così la coppia Marotta-Paratici ingaggiò il brasiliano in uscita dall'Inter. Da quando è diventato un giocatore bianconero, il Profeta​ non ha mai ricoperto quella posizione che è da lui prediletta, venendo di fatto adattato come mediano. Il nuovo schema tattico non ha mai permesso ad Hernanes di esprimere tutto il suo potenziale per cui, nelle partite nelle quali è stato chiamato in causa, non è mai riuscito a brillare. Le scarse prestazioni hanno spinto Allegri a relegare il brasiliano in panchina ma questa sera potrebbe avere un'altra opportunità. Il tecnico toscano potrebbe riproporre Hernanes nella linea di centrocampo, nella posizione di interno. Sarà molto probabilmente un'altra gara in cui l'ex di Inter e Lazio dovrà adattarsi e cercare di svolgere ai massimi livelli le mansioni di un centrocampista. ​Se vuole trovare ancora posto nella Juve, il fantasista sudamericano dovrà lavorare molto dal punto di vista tattico: alle sue qualità offensive, dovrà aggiungere un contributo in fase di costruzione e di non possesso.

Hernanes lascia il campo durante l'ultimo confronto col Napoli in campionato. Foto: Tuttosport

TOMAS RINCON​

​​El general,​ arrivato dal Genoa durante la sessione di mercato invernale in corso, potrebbe giocare i primi minuti con la nuova maglia nella sfida con l'Atalanta. Durante la sua precedente esperienza in Liguria, Rincon giocava come mediano nel 3-4-3 del tecnico genoano Ivan Juric. Le sue caratteristiche tecniche gli permettono anche di poter essere utilizzato come terzino destro, ipotesi che Allegri momentaneamente non prenderà in considerazione poiché bisogna dare la possibilità al nuovo arrivato di comprendere bene gli schemi di gioco. Se venisse schierato, il centrocampista venezuelano verrebbe utilizzato in mediana così da avere l'opportunità di mostrare tutto il suo repertorio tecnico. Rincon ha già dimostrato in maglia rossoblù di essere un buon giocatore, quindi sarà di sicuro un valore aggiunto al già forte organico della Juve. Se contro gli uomini del suo ex tecnico Gasperini dovesse portare a termine una buona prestazione, potrebbe conquistare una maglia da titolare. Nel recente assetto tattico dei cinque volte campioni d'Italia, il 4-3-1-2, il calciatore vinotinto potrebbe essere impiegato sulla linea di centrocampo ed insidiare i già titolari Khedira e Sturaro. Molto più probabile un futuro ballottaggio con l'azzurro.

Tomas Rincon immortalato mentre svolge le visite mediche. Foto: Gazzetta dello Sport

MARKO PJACA

​L'attaccante croato classe 1995 suscita grande curiosità nell'ambiente bianconero. Da quando è approdato nel club torinese, il giovane Pjaca non ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza complice anche l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. L'inizio del nuovo anno può essere il momento per far splendere la stella dell'ex Dinamo Zagabria, che secondo le parole di Allegri è il vero "acquisto di gennaio". Nella prossima gara di Coppa Italia, Pjaca potrebbe vedere il campo solo per qualche spezzone a causa della condizione fisica non ancora ottimale. Il centravanti della Nazionale a scacchi potrebbe incrementare il valore del già fantastico reparto offensivo. Difficile strappare una maglia da titolare a Dybala, Mandzukic e Higuain ma qualche spiraglio potrebbe aprirsi. Se nel prossimo futuro venisse deciso di sperimentare il tridente d'attacco, il 21enne juventino potrebbe essere tra i protagonisti. Un'altra possibilità potrebbe riguardare un eventuale stazionamento sulla trequarti, posizione che Marko potrebbe ricoprire bene grazie alle sue attitudini nel controllo della sfera.