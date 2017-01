TIM CUP: Juventus - Atalanta: I convocati e la probabile formazione

JuveNews.eu

Ancora fuori Buffon (richiamato nuovamente Del Favero), Alex Sandro (che dovrebbe rientrare col gruppo giovedì) ed Evra. Anche Chiellini per via della squalifica, torna invece Bonucci che, a detta di Allegri, non dovrebbe partire titolare. Le uniche certezze sono quindi la riconferma a difesa dei pali del brasiliano Neto, Lichtsteiner (che è squalificato e salterà la partita contro la Fiorentina in campionato), Rugani, Barzagli e Mandzukic.

Ecco la lista dei convocati:

Allegri potrebbe optare per un 4-3-3 con il tridente Pjaca-Mandzukic-Cuadrado. Come detto dallo stesso allenatore, Pjaca non ha i 90 minuti sulle gambe, ma potrebbe partire titolare. Asamoah dovrebbe essere riconfermato sulla sinistra. Hernanes si candida per un posto in regia.

Nel caso in cui Cuadrado dovesse essere lasciato a riposo per la Fiorentina, si potrebbe pensare ad un 4-3-1-2 con Pjanic dietro le punte o al classico (ma poco probabile) 3-5-2 con Bonucci titolare.

La probabile formazione: