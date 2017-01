Juventus: Zaza ed Evra verso Valencia, si punta a Bentancur già per febbraio

Zaza ed Evra esultano | source: tuttosport.com

La Juventus pressa il Boca Juniors per Bentancur. Data la pochezza di interpreti nel reparto centrale del campo, infatti la Signora vorrebbe portare a Torino il talento argentino già a gennaio, accelerando i tempi previsti al momento dell'ingaggio del giocatore. Centrocampista centrale di ruolo, l'argentino si inserirebbe in una realtà tattica non troppo diversa dal modo in cui ha giocato finora in Argentina, dando nel contempo ad Allegri la possibilità di rodarlo lentamente, così come fatto con Rugani.

Il solo Bentancur, comunque, non assicurerebbe all'allenatore ex Milan rinforzi decisi e di qualità, soprattutto se si considera il sogno non troppo segreto di Madama, quella coppa dalle grandi orecchie che si potrebbe vincere solo con interpreti di reale spessore tecnico e caratteriale. Riquelme, intanto, promuove a pieni voti il talento argentino, che potrebbe divenire nell'immediato futuro un punto cardine del collettivo bianconero.

Nella zona difensiva del campo, c'è inoltre da sciogliere il nodo-Evra, in pochissimo tempo finito ai margini del progetto juventino. Su di lu, vista l'esperienza, ci sarebbe il Valencia, pronto ad assicurarsi un giocatore che, se fatto giocare, potrebbe ancora dare tanto. Secondo alcune voci provenienti dalla Spagna, il nuovo DS Alexanco approverebbe l'approdo del giocatore, che si inserirebbe perfettamente in un'ipotetica linea a quattro, unica certezza degli Xotos.

Altro nome sulla lista degli spagnoli, Simone Zaza, reduce dalla deludente esperienza con il West Ham, e nel contempo poco incline a svernare senza giocare in panchina. Per lui gli Xotos sarebbero disposti a trattare nonostante la delicata situazione societaria e sembra che con la Juventus sia stato trovato un accordo. Ora bisogna solo attendere la definitiva risposta del giocatore, che dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.