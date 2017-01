Google Plus

Coppa Italia 2016/17 - Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: esordio per Rincon

Riflettori accesi allo Juventus Stadium di Torino, dove inizia la cavalcata della Juventus di Massimiliano Allegri alla Coppa Italia 2016/17. Esordio tutt'altro che semplice quello che mette i bianconeri davanti all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dopo il 3-1 rimediato allo Stadium in campionato proverà a riscattarsi provandosi a giocare l'accesso ai quarti di finale. Ad un'ora dal fischio d'inizio, i due allenatori hanno diramato le formazioni ufficiali che daranno il via all'incontro.

Allegri conferma lo schema con il trequartista, Pjanic, alle spalle delle due punte che saranno Dybala e Mandzukic. Esordio dal primo minuto per Rincon, che agirà a centrocampo con Marchisio, mezzala, ed Hernanes, regista davanti alla linea a quattro composta da Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Asamoah. Neto in porta.

Juventus (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Pjanic; Dybala, Mandzukic.

Solito 3-4-1-2 per Gasp, che con Petagna di punta schiera D'Alessandro al posto di Gomez. Alle loro spalle Kurtic, mentre sugli esterni ci saranno i gioiellini di casa Conti e Spinazzola. Freuler e Grassi, al passo d'addio, in mediana, mentre Toloi, Caldara e Masiello agiranno davanti a Berisha.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Grassi, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, D’Alessandro