Juve, per Zaza al Valencia è questione di ore. Evra vede la Premier

Dentro Rincon da subito, dentro Caldara dall'estate 2018, (quasi) dentro Orsolini dal'estate prossima. Ora, tempo di pensare alle uscite. La Juventus cerca di piazzare gli esuberi per poi provare a sferrare un altro paio di colpi prima del 31 gennaio, gong del calciomercato invernale edizione 2017. I tre acquisti bianconeri, uno per il presente e gli altri due in prospettiva, potrebbero non essere gli unici arrivi permanenti a Torino.

Senza dubbio l'unico di passaggio dal capoluogo piemontese è Simone Zaza, rientrato dal prestito al West Ham (costato 5 milioni) e diretto ora in Spagna, per la precisione al Valencia. L'incontro di ieri tra le parti, secondo Sky, si è risolto nel migliore dei modi, ovvero con un accordo per la cessione dell'attaccante. La trattativa dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 18, questo legato a due condizioni: almeno dieci presenze di Zaza con la maglia degli iberici o il raggiungimento della salvezza. Al termine della Liga mancano 21 giornate e la squadra allenata da Voro, subentrato a Prandelli, è ad ora a quota 13, +1 sulla terzultima, ma può contare su un tasso tecnico più che adeguato per mantenere la massima categoria. Marotta dunque incasserebbe un totale di 25 milioni tra costi dei prestiti (compreso quello in Inghilterra) ed eventuale riscatto.

Dovrebbe essere invece libero di partire a parametro zero Patrice Evra, la cui situazione, anche contrattuale, è piuttosto ben delineata: scadenza 2017, ma voglia di giocare e scendere in campo con più frequenza. Il francese è un giocatore il cui rendimento si stringe a doppio filo con la continuità di presenze, specialmente ora che a quasi 36 anni l'esplosività gli viene a mancare. Le offerte per lui provengono soprattutto dalla Premier League: il francese sogna un ritorno al Manchester United, ma l'opzione più plausibile al momento, secondo Sky, è quella che lo vedrebbe al Crystal Palace. Qualora il terzino dovesse accordarsi con qualche società, i bianconeri dovrebbero concedergli la risoluzione contrattuale, andando a risparmiare sul suo ingaggio e non ostacolando la volontà di un giocatore che in trenta mesi ha dato tanto alla Juventus.

Ultima uscita possibile è invece quella di Hernanes, che non ha convinto nell'ultima uscita contro l'Atalanta e potrebbe essere con le valigie in mano, ma solo se dovesse esserci pronto un colpo in entrata che al momento sembra mancare.