Le ultime da Vinovo - Ritornano Bonucci e la difesa a 3. Alex Sandro e Marchisio...

Gazzetta,it

Buffon, Bonucci ed Alex Sandro. Sono tre giocatori di un'importanza quasi unica per la Juventus. E proprio loro tre potrebbero tornare tra gli 11 titolari nella sfida con la Fiorentina valida per il campionato. E' una Juventus che però dovrà fare a meno di Lichtsteiner (per squalifica), degli infortunati Dani Alves e Mattiello, e della coppia Lemina e Benatia, partita per la Coppa d'Africa. Oggi alle 12, ci sarà la conferenza stampa di Allegri.

Molto probabilmente il tecnico ritornerà al 3-5-2 ma i dubbi da sciogliere sono sulle fasce. In difesa, oltre al ritorno di Bonucci e Buffon, ci saranno Barzagli e Chiellini. A sinistra si valuta l'innesto di Alex Sandro che giovedì è rientrato in gruppo. Altrimenti sarà nuovamente il turno di un ritrovato Asamoah. A destra è corsa a due tra Cuadrado e Sturaro, con il colombiano in vantaggio.

A centrocampo spazio ai titolarissimi, Marchisio in regia e Khedira e Pjanic ai suoi lati. Davanti, Allegri riconfermerà l'attacco in HD, Dybala agirà alle spalle di Higuain.

Ecco la probabile formazione: