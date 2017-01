Juventus, Evra salta la Fiorentina

Sono venti gli uomini chiamati da Massimiliano Allegri per la trasferta di Firenze. E' ufficiale il rientro di Alex Sandro e Gianluigi Buffon, entrambi hanno saltato le ultime due partite, mentre Patrice Evra guarderà la partito dal divano casa, dando sempre più credito alle voci che lo vogliono lontano dalla Vecchia Signora già da questo mese di Gennaio. Per questo match dovrebbe tornare in auge il 3-5-2 di contiana memoria con Sandro e Cuadrado sulle fasce e davanti la coppia gol argentina formata da Dybala ed Higuian.

I convocati bianconeri per Fiorentina - Juventus | Photo: Twitter Juventus

Con il ritorno al vecchio modulo potrebbe pagare dazio Miralem Pjanic che potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a Rincon che giocherà assieme a Marchisio e Khedira. In difesa ci saranno sia Bonucci che Barzagli, mentre Chiellini sarà in dubbio fino a pochi minuti dal fischio d'inizio a causa della febbre che lo ha colpito nella giornata di ieri.