Fiorentina - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Fiorentina-Juventus, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio, previsto per questa sera alle ore 20:45, sarà fischiato dall'arbitro Banti.

QUI FIORENTINA

Il passaggio del turno in Coppa Italia sul Chievo non ha cancellato le svariate amarezze dei viola, eterni incompiuti di questo girone d'andata passato. La parabola dei toscani si potrebbe riassumere nel pareggio contro il Napoli: ma il match di oggi, si sa, fa storia a sè ed è lecito aspettarsi di tutto.

viola festeggiano Bernardeschi dopo il suo gol del parziale 2-2 al Napoli. | calciomercato.com

L'ambizione principale di inizio stagione, il raggiungimento della Champions League, con la rinascita dell'Inter certificata dalla quinta vittoria consecutiva rischia di diventare semplice utopia. La sfida di oggi è complicata ma battere i bianconeri potrebbe dare quel cambio di marcia definitivo tanto atteso.

Rientrerà la guida Borja Valero, e c'è pressochè tutto il gruppo a disposizione di Sousa, che potrà anche puntare, se volesse, sul neo-arrivato Sportiello, preso dall'Atalanta. Indisponibile soltanto l'altro giovane portiere Dragowski, uno dei desaparecidos dell'estate, mai in campo.

Sousa dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 in queste condizioni. Tatarusanu favorito fra i pali. Si muovono da terzini Tomovic e Olivera, mentre Gonzalo Rodriguez e Astori vanno in mezzo. Badelj e Borja Valero in mediana. Dietro all'unica punta Kalinic (con le sirene cinesi) agiscono invece Tello (favorito di pochissimo su Chiesa), Ilicic e Bernardeschi.

Il 4-2-3-1 di Sousa. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

Vittoria sul Bologna per 3-0, vittoria sull'Atalanta per 3-2: la Juventus ha iniziato il 2017 esattamente come aveva finito il 2016 (perlomeno in campionato). Questo straripante avvio non toglie però le solite preoccupazioni date dall'unico obiettivo di essere al top fra un mese per l'Europa.

Gonzalo Higuain festeggia la rete del vantaggio bianconero sul Bologna. | eurosport.com

Tralasciando la Champions League della quale parleremo fra poco più di una trentina di giorni, i bianconeri vogliono prendere margine in questa fase del campionato per poi affrontare il finale di stagione con tranquillità. E il mercato ha portato l'ufficialità anche per quanto riguarda Caldara...

Le precarie condizioni di Bonucci ed Alex Sandro sembrano essersi risolte: i 2 saranno a disposizione per il match di oggi. Assenti per infortunio saranno dunque "soltanto" Dani Alves e Mandragora (confermato dal tecnico in conferenza stampa, rimarrà a Torino), oltre a Benatia e Lemina impegnati con le proprie Nazionali.

Allegri virerà perciò sul ritorno della difesa a 3, ma attenzione perchè dovremmo assistere ad un nuovo esperimento tattico: 3-4-1-2. Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini: poi Cuadrado e Sturaro larghi, in mezzo Khedira e Marchisio. Pjanic trequartista supporta Dybala ed Higuain (ai microfoni in settimana): è un 4-3-1-2 mascherato. Vedremo...

L'atipica risposta di Allegri: 3-4-1-2. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA

All'andata ci fu la prima perla del Pipita in bianconero: gol vittoria al 75esimo dopo la risposta di Kalinic al gol di Khedira, 2-1 il finale. Risultato similare per i viola allo Stadium nella stagione passata, quando persero 3-1 con reti di Cuadrado, Mandzukic e Dybala in una gara bellissima.