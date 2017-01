Juventus, Dybala rinnoverà fino al 2021

Dybala dopo il super goal all'Atalanta in Coppa Italia, www.it.eurosport.com

Secondo Tuttosport l’agente di Paulo Dybala, Pierpaolo Triulzi, è sbarcato a Torino per limare gli ultimi dettagli circa il rinnovo del suo assistito. Il nuovo accordo prevederà la nuova scadenza del contratto spostata al 2021, con un ingaggio a salire, dai 5 iniziali ai 7 milioni di euro, a partire dalla stagione 2019-20. Per la Joya, che attualmente guadagna circa 2,5 milioni, un bel passo in avanti dal punto di vista remunerativo, mentre per la Juventus un chiaro segnale della volontà di fare dell’argentino la stella della squadra, allentando così il pressing di altri club che seguono il giocatore, come Barcellona e Real Madrid.

Si vociferava anche dell’inserimento di una possibile clausola rescissoria su richiesta dell’entourage, ma molto probabilmente il nuovo accordo non prevederà alcuna cifra per la risoluzione. In questo modo l’ex Palermo viene annoverato tra i pilastri che hanno sottoscritto il rinnovo negli ultimi mesi, come Leonardo Bonucci e Claudio Marchisio.

Al termine della gara contro l’Atalanta in Coppa Italia, lo stesso Paulo Dybala aveva reso nota la sua intenzione di diventare una bandiera della Juventus, seguendo l’esempio di Alessandro Del Piero. La mossa del rinnovo dà la possibilità al calciatore di restare a lungo, ma ciò non significa che Dybala rimarrà effettivamente a lungo. Gli agenti infatti avrebbero strappato la promessa da parte della società di tenere in considerazione offerte importanti a partire dall’estate 2018.

Il valore del ragazzo, nonostante le ultime prestazioni non all’altezza, è destinato a crescere e per il club di Corso Galileo Ferraris potrebbe rappresentare un’altra grossa plusvalenza, come fatto per Paul Pogba. Pagato 32 milioni di euro più bonus nel 2015, Dybala per età e ruolo rappresenta uno dei migliori prospetti al mondo e potrebbe battere il record stabilito dal francese nella scorsa estate per il costo del suo cartellino. Uno studio del CIES, l’osservatorio internazionale del calcio, ha stilato la classifica dei calciatori in base al loro valore – secondo determinati parametri, come dati anagrafici o durata del contratto – ed ha inserito la Joya al l’ottavo posto assoluto, subito dietro a Cristiano Ronaldo.

Certo, Dybala rappresenta un patrimonio tecnico quasi inestimabile, ma le regole del mercato impongono alla Juventus di tenere in considerazione qualsiasi proposta, purché sia folle.