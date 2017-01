Juventus - Lazio diretta, LIVE Serie A 2016/17 (12.30)

Aggiorna il contenuto

Buongiorno amici di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live, scritta ed online di Juventus - Lazio da Andrea Mauri. Il match è valido per la 21esima giornata del campionato 2016/2017 di Serie A Tim. Il calcio d'inizio è previsto alle 12.30 ed arbitrerà Davide Massa.

Casa Juventus

La settimana dei bianconeri è stata inevitabilmente segnata dalla sconfitta patita al Franchi di Firenze, ma anche dall'inaspettata svolta della presentazione del nuovo logo di Madama.

Il nuovo logo della Juventus | Photo: La Stampa

La sconfitta con la Viola ha innescato molte critiche alla scelta di Allegri di tornare al 3-5-2 abbandonando il trequartista tanto ben interpretato da Pjanic nelle prime gare del 2017. Per la sfida con la Lazio però tornerà sia il trequartista, sia la difesa a quattro anche se sull'out mancino non ci saranno nè Alex Sandro, squalificato, nè Patrice Evra, protagonista di una situazione abbastanza scottante sul mercato.

In attacco ci sarà la coppia argentina con Dybala pronto a ballare il tango con la Vecchia Signora fino al 2021, attesa nei prossimi giorni la firma, e Higuain pronto a ritoccare nuovamente il numero di gol segnati nel campionato italiano.

La difesa, come sempre, sarà guidata da Leonardo Bonucci, anima e cuore dello spogliatoio bianconero che come dopo ogni brutta sconfitta ha suonato la carica, facendo capire ai propri compagni che non è più concesso commettere errori.

Casa Lazio

I biancocelesti vivono un grande momento di forma con cinque vittorie nelle ultime sei partite disputate. In settimana hanno anche affrontato il Genoa in Coppa Italia conquistando agevolmente il passaggio del turno grazie alle reti di Immobile e Milinkovic Savic.

Proprio il napoletano ed il serbo saranno due giocatori fondamentali per Simone Inzaghi. L'attaccante potrà infastidire la difesa bianconera grazie alla sua capacità di dettare il passaggio in profondità, mentre il centrocampista potrebbe risultare molto ostico da affrontare se verrà schierato tra la linea mediana e l'attacco biancoceleste. Proprio Milinkovic Savic ha fissato in settimana l'obiettivo laziale nella conquista di un posto valido per la Champions League.

Milinkovic-Savic, l'arma più pericolosa della Lazio | Photo: inter-news.it

Per la partita dello Stadium, però, Inzaghi sembra essere deciso a riportare in auge il 4-3-3 con il ritrovato Felipe Anderson ed uno tra Lombardi e Luis Alberto larghi sulle fasce. Resta ovviamente ancora fuori Keita che sta disputando la Coppa d'Africa con la propria nazionale.

I precedenti

Il bilancio totale degli incontri giocati premia la Vecchia Signora con 77 successi a fronte dei 32 ottenuti dai laziali. Sono invece solo 8 le vittorie dei capitolini in terra sabauda, l'ultimo dei quali risale al 2009 con i gol di Zarate e Kolarov a piegare la Juventus. All'andata la partita terminò 1-0 in favore dei bianconeri che ebbero la meglio in una partita tirata grazie al gol di Khedira.

