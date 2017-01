Juve, la Lazio per tornare a (con)vincere

Dybala in percussione durante la gara dello Stadium dello scorso anno. | ibtimes.com

Si continua in Serie A: entriamo nella fase clou del campionato. La maggioranza delle dispute, in questo spazio di tempo senza Champions League nel mezzo e dunque ancora più importante per le big, può dare a tutte le squadre punti fondamentali nell'economia di stagione. E nella cerchia dei top club italiani come non includere la Juventus, che in questo matchday numero 21 al quale ci stiamo affacciando affronterà la Lazio in casa in una gara interessante.

Il pre-gara

A livello di precedenti, l'esito finale dovrebbe essere quasi scontato: ma questo match sarà a sè per tantissime ragioni. Per i bianconeri non mancheranno assolutamente stimoli, dopo sconfitta di Firenze che ha fatto male e ha scatenato le critiche più aspre verso tutti gli addetti juventini, dai calciatori alla dirigenza. L'obiettivo è chiaramente quello di ripartire per allontanare la concorrenza e i possibili problemi futuri che deriverebbero da un'altra mancata vittoria. Il momento non idilliaco comunque non cancella i favori del pronostico per la Signora, che nei confini nazionali ha vinto le ultime 25 giocate allo Stadium.

Dall'altro lato, però, c'è una squadra che vola. La vittoria contro l'Atalanta una settimana fa, poi il passaggio del turno in Coppa Italia sul Genoa: i capitolini sembrano aver trovato una quadratura definitiva che adesso si concretizza in un piacevolissimo quanto inatteso 4° posto. La trasferta di Torino rimane proibitiva: anche solo per strappare un pareggio, servirebbe un'impostazione perfetta del duello in ogni suo dettaglio. A livello puramente psicologico probabilmente si concretizzerà l'unico vantaggio vero dei laziali: nessuna pressione, la condizione ideale per giocare a calcio.

Ultime dai campi e probabili formazioni

Allegri dovrà fare a meno di Sturaro e Alex Sandro, squalificati, e questo lo sapeva già da una settimana. La novità è l'infortunio dell'ultimo momento capitato a Marchisio annunciato in conferenza stampa, lasciato a riposo e neanche convocato; a queste tre mancanze aggiungete Lemina e Benatia che sono impegnati con la Coppa d'Africa, oltre alla precaria condizione di Dani Alves alla prima convocazione (forzata) dopo un infortunio che richiede altro tempo per essere pienamente colmato. 11 che dunque sarà pressochè obbligato, al netto di un'esclusione quasi forzata di Chiellini nel 4-3-1-2.

Inzaghi, dalla sua, non potrà contare su Lulic, sospeso per una giornata. Keita Baldé è impegnato anche lui con la propria Nazionale, mentre Patric dovrebbe subentrare a Basta. Unico ballottaggio da tenere in piedi è quello fra Luis Alberto (favorito) e Lombardi sulla sinistra in attacco nel 4-3-3.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Khedira, Hernanes, Rincon; Pjanic; Dybala, Higuain.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, Wallace, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Luis Alberto.