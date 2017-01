Juventus, nel segno del "4-2 fantasia": una soluzione in più per Allegri

Photo by " footie.co.za"

Una risposta importante da parte della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono stati autori di una grande prestazione contro la Lazio, e non a caso è arrivato un prezioso 2-0 che ha cancellato la sconfitta e i rumors di Firenze. E' inutile nascondere che la squadra non stava esprimendo un bel gioco, ma contro la compagine capitolina è stata tutt'altra storia.

Grande merito va attribuito ad Allegri, bravo e coraggioso a proporre un offensivo 4-2-3-1, composto dalla maggior parte dei calciatori di qualità a disposizione. Questo potrebbe essere il modulo del futuro, perchè la Juventus ha gli interpreti per farlo. Tre punte tutte insieme dal 1' minuto: Dybala, Higuain e Mandzukic, con il croato che è sempre più un leader di squadra e tifosi. Il motivo? E' un guerriero, si sacrifica per la squadra, e si adatta ad ogni esigenza - basti pensare che ieri ha giocato da esterno sinistro, all'occorrenza terzino, una figura che rispecchia quella di Samuel Eto'o nell'Inter di Mourinho versione Champions League -. Non segna con estrema continuità, ma ultimamente si sta muovendo nei panni di "assist man", con addirittura 14 passaggi vincenti che hanno portato al goal. Provate a farlo fuori in questo momento.

Sulla fascia Cuadrado è stato devastante, Radu non lo ha acciuffato quasi mai. Dybala sembra ormai avviarsi per un futuro ruolo da trequartista; ha la freddezza necessaria di fronte al portiere, ma la sua classe e la sua straordinaria visione di gioco lo hanno "costretto" a retrocedere di qualche centimetro più indietro, ottenendo sempre degli ottimi risultati e mantendendo il feeling con il goal. Funziona bene anche la coppia in mezzo al campo formata da Pjanic e Khedira: il bosniaco non è abituato a giocare in quella posizione, ma nonostante ciò ha orchestrato a meraviglia la mediana bianconera. E Pjaca? Il croato è tornato e riuscirà a ritagliarsi il suo spazio. Allegri gli concede sempre l'opportunità di entrare, e anche qui ci si può sbizzarrire a trovargli un posto. La classe non gli manca di certo, il ruolo ideale per lui sarebbe quello di esterno, ma è in grado di ricoprire anche la zona della trequarti; un jolly da sfruttare a tutto campo.

Questo famoso "4-2 fantasia" venne lanciato da Leonardo durante la sua avventura al Milan. I risultati furono ottimi anche lì, e Allegri potrà contare anche su questo sistema di gioco. Magari è più una versione da utilizzare in Europa, ma quel che conta è che la Juventus ha varie frecce all'arco. Dal classico 3-5-2 al 4-3-1-2, passando per il 4-3-3 e l'innovativo 4-2-3-1.